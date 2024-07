Idees més enllà de les paraules al voltant de tallers, projeccions i col·loquis al barri del Cabanyal

«No existeixen idees que es venguen soles a partir de paraules», és la forma en què Jorge Alamar, encarregat de la programació, comença explicant per què portar a terme el I Campus d’Arts Visuals del Cabanyal. I és que les imatges, d’una forma o altra, configuren tota realitat. El campus a més, va de la mà amb les qüestions que travessen al barri: gentrificació i turistificació. «Explorar, parlar i prendre posició amb les imatges enfront d’aquestes realitats», reflexiona Alamar. Afegeix que «hi ha realitats que tracten de desnaturalitzar el barri, però, per altra banda, també es generen espais de resistència i lluita veïnal», i és per això que la fotografia esdevé ferramenta per «posicionar-se enfront de les coses que veiem i expressar amb sensibilitat el que ocorre».

Del 9 al 12 de juliol tindran lloc diverses activitats relacionades amb la fotografia i impulsades per Siroco Cultural, el Centre Cultural La Reina 121 i Jorge Alamar, al barri del Cabanyal. El principal objectiu és promoure l’educació visual en un món en què «les imatges ocupen un lloc primordial a les nostres vides», així com «valorar el districte del Marítim i poder involucrar al teixit social, educatiu i cultural del barri», exposa Olga Álvarez, directora del Centre Cultural La Reina 121

El campus és dirigit a un públic molt ampli, des de la xicalla que podrà participar en el taller fotogràfic Explora la teua mirada realitzat pel col·lectiu La Breva; passant per un adolescent que consistirà en la Creació d’un Fanzine a través de la deriva per part del Colectiv4s.psd; i finalitzant amb un adult amb el taller de video-performance Fragments del Cabanyal i dirigit per Pablo A. Rubio. A més les artistes Anaïs Florin i Julián Baron projectaran el dia 11 per primera vegada la seua peça audiovisual Mar Revuelta: destellos, luchas y cicatrices de una València marinera. L’últim dia el campus tancarà amb un col·loqui i debat al voltant de l’educació visual a les aules. «Les arts visuals estan molt presents en el nostre dia a dia i són un mitjà d’expressió per tota mena de públics», conclou Álvarez.

Els treballs finals sorgits a partir dels tallers quedaran exposats a La Reina 121 tot el mes de juliol.