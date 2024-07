"La meua música és una crida a la solidaritat i la consciència col·lectiva"

Yossou N’Dour defineix la seua música com «una crida a la consciència col·lectiva, a la solidaritat i la comprensió mútua». N’Dour és un reconegut músic africà que ha sigut nomenat aquest dilluns doctor honoris causa per Berklee València, una de les millors escoles de música del món.

La directora executiva de l’escola, Simone Pilon, li ha atorgat el reconeixement a aquest cantant, compositor, actor, empresari i polític senegalés durant la cerimònia de graduació dels programes de màster al campus de Berklee Valencia.

«Crec fermament en què l’educació és el pilar sobre el qual se sosté la nostra societat, així com respecte al medi ambient. Això és essencial per la supervivència i el benestar de les generacions futures», argumenta el músic.

Mitjançant la seua música, la filantropia i l’activisme polític, N’Dour ha sigut tot un referent per a diverses generacions, i és un dels artistes africans més reconeguts de la història. El doctorat de Berklee se li ha atorgat en reconeixement al seu impacte en la música a finals del segle XX i principis del XXI, així com per internacionalitzar la música i les tradicions senegaleses.

Defén que la seua carrera «s’ha guiat sempre per una filosofia: cantar a l’amor, a la pau i al compromís». Afegeix que, «cada nota, cada paraula de les meues composicions té com a objectiu transmetre un missatge poderós i universal». «L’amor és el fonament de totes les meues cançons», conclou al discurs que va pronunciar aquest dilluns pels alumnes de l’escola Berklee Valencia.

Barreja d’estils

Conegut per fusionar el mbalax tradicional senegalés amb ritmes i influències de tot el món, incloent-hi la rumba cubana, el hip-hop, el jazz i el soul, N’Dour és un referent internacional de la música africana. El seu enfocament innovador i la seua poderosa veu han aconseguit apropar les antigues tradicions de griot del Senegal a una audiència més ampla, abordant qüestions polítiques i socials a Àfrica i posant el focus en preservar la identitat cultural africana a un món interconnectat.

Per la seua banda, Pilon subratlla que "la carrera i el compromís social del músic són una inspiració i encarnen la missió de Berklee, que és proporcionar experiències educatives transformadores que preparen als estudiants per a desenvolupar les seues vides i carreres professionals com líders creatius". A més declara que "ens sentim honrats de què Youssou N’Dour s’unisca a la família de Berklee".

Recorregut musical ampli

Nascut a Dakar (Senegal), N’Dour es va unir amb setze anys a la Star Band de Dakar. A 1977 va formar la banda Étoile de Dakar, popularitzant encara més aquest gènere tradicional.

La seua carrera va prendre el vol amb el seu àlbum The Guide (Wommat), i fou premiat amb un Grammy al 2004 amb Egypt.

Al llarg de la seua trajectòria ha rebut nombrosos premis i reconeixements com el Praemium Imperiale de l’Associació d’Art de Japó a 2017, o el Polar Music Prize de Suècia.