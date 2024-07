Ruta de les Farmàcies Històriques i els Jardins Medicinals

La Ruta europea de les Farmàcies Històriques i Jardins Medicinals, presidida per la Universitat de València (UV) i reconeguda com a itinerari Cultural del Consell d’Europa, és un recorregut únic que uneix llocs emblemàtics com farmàcies monàstiques, antigues farmàcies hospitalàries i laiques, biblioteques històriques i jardins botànics i medicinals. En aquests llocs, la transmissió del coneixement i les pràctiques tradicionals relacionades amb l’ús terapèutic, higiènic, cosmètic, ritual, artístic i culinari de les plantes medicinals ha fomentat al llarg dels segles el diàleg intercultural i interreligiós. El Jardí Botànic de la UV forma part d'aquesta Ruta com a jardí medicinal.

Actualment, la Ruta de les Farmàcies Històriques i Jardins Medicinals està representada per 11 països europeus (Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Espanya, França, Hongria, Itàlia, Lituània, Portugal, Romania i Suïssa) i treballa principalment en els següents camps d’acció: promoure projectes d’investigació i desenvolupament al voltant de la salvaguarda, museïtzació i difusió d’aquest llegat d’origen mil·lenari; impulsar intercanvis culturals i educatius per a joves europeus, aprofitant marcs com el programa Erasmus+; documentar i divulgar pràctiques culturals i artístiques contemporànies que atresoren i perpetuen aquesta rica i ancestral herència; desenvolupar un model de turisme cultural sostenible, científic i immersiu, compromés amb la inclusió i l’accessibilitat universal; i aplicar tot l’anterior en el foment del desenvolupament humà sostenible.

Xarxa Internacional

La certificació com a Ruta Cultural del Consell d’Europa confirma la importància i rellevància d’aquest projecte en el panorama cultural europeu i, al mateix temps, és el resultat de l’excel·lent treball de col·laboració i cooperació realitzat pels socis de la Xarxa Internacional Aromas Itinerarium Salutis (AIS). Tant la presidenta Ester Alba com la directora Marisa Vázquez de Ágredos expressen el seu agraïment als membres de l’EPA per atorgar aquesta certificació, a l’Institut Europeu dels Itineraris Culturals (EICR) i a tots els que han contribuït a l’assoliment d’aquest important reconeixement.

A més, entre el 24 i el 25 d’octubre les entitats espanyoles adherides a AIS es reuniran al Monestir de Santa María La Real d'Oseira (Ourense) per a una primera trobada destinada a la senyalització dels llocs que conformen aquesta ruta al nostre país, així com la seua pròxima obertura com a part de l’oferta de turisme cultural sostenible que es pot gaudir en l’actualitat. A aquesta trobada nacional, organitzada per AIS a Galícia, s’uniran representants del Ministeri d’Indústria i Turisme, TurEspanya, i Ministeri de Cultura. Paral·lelament, aquests mateixos recorreguts nacionals s’estan treballant a Itàlia i Romania. En tots els casos, aquestes rutes regionals i nacional sota el paraigua de la "Ruta europea de les Farmàcies Històriques i els Jardins Medicinals" prioritzen diàlegs entre el món urbà i el rural, considerant zones d’interior en risc de despoblació, que a través de la revaloració del seu patrimoni cultural i natural relacionat amb la ‘matèria medica’ i l’arribada d’un turisme cultural a escala humana podrien recuperar teixit social i experimentar nous processos de desenvolupament local.