Homenatge a Nino Bravo en clau de Jazz al Palau de la Música

L’Orquestra i Cor RTVE, dirigida per Raúl Benavent juntament amb el cantant Serafín Zubiri i la David Pastor Band, retran homenatge hui divendres a les 20.00 hores, al llegendari cantant valencià Nino Bravo, en un concert on es podran escoltar en clau de jazz els seus temes més cèlebres, amb els arranjaments musicals de Borja Arias.

El director del Palau, Vicente Llimerá ha destacat d’este concert que «enguany el jazz simfònic de fusió està ben present en el nostre festival, i demà podrem assistir a un gran espectacle amb l’Orquestra i Cor RTVE i Serafín Zubiri on ens sumem a l’homenatge a l’inoblidable Nino Bravo en el 50 aniversari de la seua mort». Llimerá ha afegit que «si bé este concert ja s’ha fet en format simfònic, ara tenim l’oportunitat de gaudir-lo en clau de jazz i de la mà d’un dels nostres grans jazzman com és David Pastor amb la seua formació».

Entre moltes altres cançons, el públic podrà escoltar els temes «Como todos», «Esa será mi casa», «Elizabeth», «Te quiero, te quiero», «El tren se va», «Cartas amarillas», «Puerta de amor», «Mis noches sin ti», «Noelia», «Mi tierra», «Vuelve», «Vivir», «América, América», «Un beso y una flor» o «Libre.

Terri Lyne Carrington

L’endemà, la bateria, productora i compositora estatunidenca Terri Lyne Carrington torna Festival de Jazz de València, després de la seua única actuació a València el 2012 en un programa compartit amb Dianne Reeves. Presentarà al públic valencià el seu últim projecte multidisciplinari, New Standards Vol. 1 en el qual donarà a conéixer partitures de dones compositores que comprenen quasi un segle. Es tracta d’un espectacle que inclou dansa. Estarà acompanyada per Milena Casado (trompeta), Mats Sandahl (contrabaix), Christie Dashiell (veu), Aaron Parks (piano) i la ballarina Christiana Hunte.

Raúl Benavent és solista de percussió de l’Orquestra Simfònica RTVE des del 1999. Ha realitzat gires per Espanya i a l’estranger amb actuacions a Granada, Santander, Madrid, La Habana, Monterrey i Belgrad. La David Pastor Band reunix als millors instrumentistes nacionals, que proposen ambiciosos programes, des dels orígens del jazz, amb Buddy Bolden i Nueva Orleans com epicentres, fins a Ornette Coleman i Chick Corea, el jazz cubà i Rubén Blades. Serafín Zubiri ha participat en nombrosos musicals nacionals i internacionals, i ha gravat bandes sonores de gran repercussió popular. Destaca per la seua sensibilitat i compromís amb les causes socials. n