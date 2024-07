La Jove Banda Simfònica de la FSMCV comença la seua gira d’estiu

La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) es prepara per a la seua gira d’estiu, que començarà amb una trobada a Navajas del 8 al 12 de juliol. Durant aquest període, els músics treballaran en el repertori que presentaran en els concerts de la gira, que inclourà actuacions a Canals, Macastre i València. Així mateix, com a esdeveniment central de la trobada, l’11 de juliol s’ha programat un assaig general obert al públic a l’Auditori Municipal de Navajas.

El concert inaugural de la gira tindrà lloc a Canals el 12 de juliol, com a part dels actes del 75 aniversari de la Associació Musical Canalense. Aquest esdeveniment se celebrarà en el Centre Cultural Papa Calixt III a les 20.00 hores. L’endemà, el 13 de juliol, la Jove Banda Simfònica es presentarà en la Plaça de Bous de Macastre a les 23.00 hores. Finalment, el 15 de juliol, la banda tancarà el Congrés Internacional de la IGEB a València, destacant la rellevància d’aquesta participació en la 27a edició d’aquest prestigiós congrés internacional de música de vent.

“Ens alegra i enorgulleix molt que la Jove Banda Simfònica de la FSMCV concloga l’edició del Congrés Internacional de la IGEB que té lloc enguany a València. Una trobada en el qual es donen cita professionals de la música de vent de tot el món. Amb la qual cosa, és un privilegi i una sort que la nostra Jove Banda Simfònica vaja a tindre aquest públic”, indica Daniela Gonzalez, presidenta de la FSMCV.

A més d’aquests concerts, la Jove Banda Simfònica també participarà el 20 de juliol en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En aquesta ocasió, adaptaran el seu repertori per a incloure la peça “American Danses” i serà l’encarregada de tancar la secció primera del dia. Aquesta serà la quarta vegada que la banda participa com a agrupació convidada en aquest certamen, havent sigut convidada prèviament en 2014, 2018 i 2022.

La direcció de la Jove Banda Simfònica estarà a càrrec d’Enrique Montesinos Parra. Montesinos, nascut a Ibi en 1987, ha sigut designat per la junta directiva de la FSMCV per a aquest càrrec, que es renova anualment. Amb una destacada trajectòria, Montesinos és actualment el director titular de l’Orquestra i Banda Simfònica de la Societat Musical Primitiva Xativina i de la Unió Musical de Quart de Poblet. A més, és professor de Direcció en el Conservatori Superior de Castelló de la Plana i ha dirigit diverses agrupacions tant a nivell nacional com internacional.

80 joves menors de 28 anys

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV, fundada oficialment en 2001, és una formació d’alt rendiment que reuneix 80 joves músics d’entre 18 i 28 anys, provinents de diverses societats musicals de la Comunitat Valenciana.

Concebuda com un projecte artístic i pedagògic, la banda ofereix classes magistrals i trobades pedagògiques per a desenvolupar i perfeccionar la formació musical dels seus integrants, promovent el talent i facilitant l’accés delsjoves músics a formacions professionals.