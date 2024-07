Un viatger per terres valencianes, el 1599 (I)

Ara que tothom es queixa del turisme massiu i malgrat que tos som turistes o viatgers en algun moment de la nostra vida, tot just quan la temporada alta per a les vacanes comença aquest estiu, he recordat que fa uns anys -el 2021- l’editorial Peter Lang va publicar en dos volums el Thesoro chorográphico de las Espannas, de Jacob Cuelbis, precedit de tres estudis preliminars que s’ocupen respectivament de la figura de l’autor, del castellà de l’època amb què aquell viatger alemany es va servir per transitar per la península Ibèrica i d’un tercer sobre les imatges que il·lustren el text, un manuscrit actualment conservat a la British Library.

Tres estudis ben solvents a cura de M. I. Viforcos, L. Llanos / M. Villayandre i M. D. Campos, que acompanyen l’edició a cura de les esmentades Campos i Viforcos i tot sota la coordinació de Villayandre, i que, tot plegat conforma un treball certament titànic.

Jacob Cuelbis, el seu amic Joel Koris i un criat asturià del primer, entraren per Irun pel maig del 1599 i varen eixir per Perpinyà, ja el 1600. Eren dos estudiants encuriosits per tot el que veien. De Cuelbis -de qui sabem ben poc i tot prové del seu manuscrit-, només se sap que tenia uns vint-i-cinc anys, entenia el francés, el castellà i el llatí, a més de la seua llengua materna, l’alemany. Va redactar un voluminós manuscrit que només es va descobir quan al segle XIX l’erudit Pascual de Gayangos es trobava catalogant manuscrits hispànics a l’entitat britànica ja esmentada.

Els viatgers d’aquella expedició van transitar pel País Basc, les terrs de Cantàbria, el Principat d’Astúries, els Regnes de Castella i de Lleó, Galícia, la zona d’Extremadura, Portugal, Andalusia, el Regne de Múrcia, el Regne de València i el Principat de Catalunya. I en el seu manuscrit va saber deixar testimoni -a banda de qüestions com les distàncies entre els llocs, o les tavernes i els hostals on paraven a descansar- sobre testimonis de l’antiguitat clàssica -les làpides que tanta fascinació han exercit sempre-, els monuments més importants que varen veure o els accidents geogràfics que van contemplar i per on varen passar -serres, rius, valls, etc.

Cal dir, també, que Cuelbis va intentar ser respectuós amb la tomonímia que li devien d’explicar els nadius d’allà on passava. Però no sempre ho va aconseguir. De fet, en terres valencianes -que és el que ara ens interessa-, no sempre ho va encertar i de vegades algun nom de lloc resulta del tot impossible d’identificar. Amb tot, més enllà de les errades o distraccions, el més important és que ens permet saber com va veure ell el nostre país.