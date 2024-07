Ressenya: "Quan ja no quede ningú"

Títol: Quan ja no quede ningú Autora: Esther López Barceló

Editorial: Sembra Llibres ISBN: 978-84-10198-02-9

Número de pàgines: 240Preu: 19.00€

Com a conseqüència de la guerra civil, moltes dones quedaren vídues o amb el pare o marit empresonat, exiliat o malalt, fet que suposava l’absència del cap de família i la responsabilitat femenina de portar un plat a taula. Quan ja no queda ningú és la història de milers de dones que foren testimonis d’un retrocés de drets i llibertats i es jugaren la vida per tirar endavant la família i el barri durant la postguerra franquista.

Aquestes dones mostraren una resiliència i determinació rellevant en la supervivència familiar: s’ocupen de trobar avals, d’intentar comprendre el funcionament de la justícia franquista, d’anar a Paterna a esperar els afusellaments per a recollir els cossos, de participar en el mercat negre i estraperlo per a alimentar als seus, etcètera. Estratègies de resistència que durant anys no han estat reconegudes per no pertànyer a una oposició política o armada, però sense les quals la virulència de la fam i la repressió hauria sigut molt més mortal.

A través de la mort sobtada d’un pare, Ofèlia torna a la ciutat on va nàixer i s’entropessa amb un passat que desconeix i que a través de la seua recerca els lectors anem descobrint. Un passat on Dolores compartia en secret jolivert per a les dones que volien avortar, on Remedios actuava de mitjancera per a bescanviar aliments a preu diferent de taxa i Lucia vetllava el cadàver de la mare de la seua amiga durant dies.

Aquest llibre és un exercici de memòria i reconeixement de les accions de supervivència i desobediència d’aquestes dones que teixiren una xarxa de suport que fou imprescindible per a resistir. Esther López Barceló ens endinsa en la lluita constant de les associacions memorialistes i en la reconstrucció de totes aquelles històries que la fam, la repressió i la por callaren.