Sagunt a Escena s’obri al flamenc, el pop i l’electrònica

La 41 edició del festival Sagunt a Escena, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), incorpora enguany una gran varietat de gèneres i estils musicals des del flamenc, a la música urbana, el folk, el jazz, la música electrònica i pop, amb una àmplia oferta de concerts i sessions que es faran tant en el Teatre Romà com en els carrers i places de Sagunt.

El Teatre Romà, amb la seua atmosfera carregada d’història, oferix una acústica excepcional per a disfrutar de la música en viu, més enllà de les propostes teatrals i altres arts escèniques. En este sentit, dins de la programació prevista per a enguany destaquen dos cantants molt dispars, però de veus prodigioses en els seus respectius gèneres, Valeria Castro i Carmen Linares. La millor música del present en un entorn especial, que transporta a èpoques del passat.

El 10 d’agost, el Teatre Romà acollirà el punt final de la gira del primer àlbum de la jove cantautora Valeria Castro, Con cariño y con cuidado, que ja ha estat nominada als Latin Grammy i destaca per la seua sensibilitat, amb molta vitalitat escènica i dinàmiques vocals que destaquen. Per la seua part, Carmen Linares actuarà el 14 d’agost. La llegenda viva del flamencactuarà com a artista convidada en la proposta conjunta del coreògraf israelià Sharon Fridman i el bailaor Eduardo Guerrero, Jondo.

Carmen Linares. / Levante-EMV

Artista de projecció internacional, la cantaora ha escrit amb lletres d’or els últims 40 anys d’història de la cultura musical espanyola, cantant a poetes com Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández o Federico García Lorca. Al llarg de la seua carrera, Linares ha obtingut una vintena de guardons majors, com el Premi Nacional de Música 2001, la Medalla de les Belles Arts 2006, el Mediterranean Music Award de la Universitat de Berklee 2018, el Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2022 i el Latin Grammy Award 2023.

Esther i Colomet

D’altra banda, la secció Off Romà oferix una oportunitat única per a descobrir nous talents de manera gratuïta i amb accés lliure. Per a la inauguració del festival, l’1 d’agost, el duo de trompetistes amants del jazz i el house Trumpetz s’encarregarà d’una acció musical en la pujada al castell que servirà de festa de benvinguda. També farà una aportació musical a la programació, el 23 d’agost en la Glorieta, Colomet —Paloma Aparici—, qui emergix com una figura prometedora en el panorama del pop i la música urbana valenciana. A Sagunt presentarà el seu nou disc, «Blau». L’acompanyarà la jove de Vinaròs, Esther, una de les joves veus referents del pop valencià.

Finalment, el 25 d’agost, com a punt final festiu a la programació, Dj Madnel presentarà en la Glorieta una proposta híbrida en la qual trencarà les barreres entre gèneres musicals. En el set aspira a investigar la relació cos, espai i audiovisual amb la incorporació d’elements underground com l’art drag, l’ambient clubbing i la dansa urbana a l’espai escènic, amb les ballarines Inka Romani i WaackEngy.

La directora artística del festival, Inma Expósito, destaca que la música «sempre ha format part de la programació». Cal recordar que en anteriors edicions han estat María de la Mar Bonet, Estrella Morente, Philippe Jaroussky, María Arnal i Silvia Pérez, entre altres. Ara, estos nous concerts «prometen elevar l’esperit de l’audiència en permetre-li disfrutar de la millor música del present en un entorn que els transportarà a èpoques passades».