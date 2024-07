Tres sagues literàries que et mantindran enganxada a la lectura

El gust que dona submergir-se en una saga literària, passejar el seu imaginari, descobrir personatges, encarinyar-se amb alguns, detestar als altres, analitzar cadascun dels detalls… qui ho ha tastat, ho sap. A més, una vegada fora del llibre, existeix en les sagues d’èxit un potent component social que predisposa a les lectores i lectors a debatre al voltant d’aspectes, detalls i curiositats. Per facilitar tot això, Va de Llibres proposa tres sagues que, si no has llegit encara, no tens cap excusa per a no fer-ho durant les vacances. 1…2…3… comença!

‘Blackwater’, de Michael McDowell (Blackie Books)

‘Blackwater’ és un dels fenòmens literaris de la temporada i parlem d’una saga escrita fa quaranta anys per Michael McDowell, de qui Stephen King va assegurar que era el mestre del gènere del terror. 'Blackwater' ha arribat a les nostres llibreries de la mà de Blackie Books amb un èxit rotund. Al poble de Perdido s’ha desbordat el riu Blackwater i la seua riuada introduirà a un nou i misteriós personatge en l'encotillat joc d'una família adinerada per a desordenar-ho fins als límits. Una història addictiva en sis fascicles que amb perfilats personatges femenins que controlen la trama i subtils episodis de terror, recorre 50 anys d'un poble americà de principis del segle XX.

‘Tríptic (Permagel · Boulder ·Mamut), d’Eva Baltasar (Club Editor)

L'any passat Club Editor va reunir la trilogia d'èxit integrada per 'Permagel', 'Boulder' i 'Mamut' en aquest 'Tríptic'. En ell, Eva Baltasar, poeta i novel·lista, explora diferents etapes de la vida de les dones a través de tres contundents protagonistes. Començant per una dona amb pulsions suïcides que es protegeix del món exterior, però s'entrega al sexe amb altres dones, a la literatura i l'art amb intensitat; continuant amb la cuinera d'un vell vaixell mercant, arrelada a la soledat i les relacions efímeres que abandonarà l'oceà per a implicar-se en la gestació assistida i l'educació d'un fill per amor; i concloent amb una xica atrapada en la vida moderna que escapa al camp per a viure aïllada en el no-res, on es gestarà una transformació.

‘Vernon Subutex’, trilogia de Virginie Despentes (Sembra Llibres)

La mort per sobredosi d’Alex Bleach, una estrella de rock caiguda, dispara aquesta trilogia grapada a la França contemporània. Bleach pagava el lloguer de Vernon Subutex, un antic venedor de discos i DJ que, amb 50 anys, es troba sense feina, dinés ni sostre. Ell serà el pivot sobre el qual girarà una constel·lació de personatges pegats als marges d’una societat del benestar que s'enfonsa: un guionista frustrat, una indigent russa, un professor laic amb una filla musulmana fonamentalista… tots compondran una trilogia coral punk, empaperada per referències musicals, en la qual l’auge de l’extrema dreta ocuparà un espai destacat. L’editorial Sembra ha portat a València una meravella de “La Despentes”, la demolidora novel·lista i directora de cine francesa. Aprofiteu!