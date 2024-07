Escric el 14 de juliol, sobrevolant el Pirineu amb el vol de tornada de París. L’arribada a la ciutat des de l’aeroport l’havia adobada uns dies abans el taxista, ex jugador de futbol del Getafe, explicant el significat del gol de Lamine Laval contra la França ara en plena preparació d’un nou govern democràtic i dels Jocs Olímpics.

París era la ciutat en obres, a Notre Dame i en l’Ajuntament revestit de blau i viola, a l’hora de l’eclosió circulatòria de bicicletes. I va ser la ciutat de passeig per passejar, de recerca alliberadora del Sena custodiat pels buquinistes amb làmines i llibres d’ocasió perdurable. La vesprada era la necessitat de trobar un lloc o de no trobar-lo, i va ser, per sort, Les deux magots: pel teu merescut cafè en la vida i per la memòria existencial del segle XX, marcada per la bella Juliette Greco fotografiada sobre el fons de sant Germain de Prés, on tocava l’orgue el nostre Ricardo Miravet, i passeja encara ara l’exiliat morellà Julià Ortí.

Com un acte sincer o casual, la vesprada quedà tocada de l’ala memorial de Verlaine i Rimbaud, Breton i Hemingway, Vian i Camus, Borges i Cortázar, Sartre i la Beauvoir... I totes les figures que cadascú hi sabria o hi sabrà.

Dels dies recents, o de sempre, queden també les visions de les cúpules: del Panteó, els Invàlids, i és clar, les Galeries Lafayette. I manen les anècdotes íntimes, com el descobriment del lloc de creació del quadre avantguardista Coucher de soleil sur l’Adriatique, pintat per la coa de l’ase Lolo, artista del Moulin Rouge, davall l’acàcia del Cabaret des Assassins: a la vora, va debutar Jacques Brel durant els dies del meu naixement.

Quatre dècades després de la primera visita a París, en el Museu d’Orsay, “Els jugadors de cartes” de Cézanne continuen jugant la partida, amb la botella de vi potser igualment buida, i sense saber-se si guanya el de la pipa o el del barret pobre. I en el Louvre incansable, la Gioconda impartia com sempre l’ambígua mirada: cadascú hi compartia l’evidència universal que la Gioconda sempre et mira a tu.

Després de les incertes setmanes de la salvació electoral democràtica d’Europa, a París circulava una idea o notícia, que deu estar prop de confirmar-se: l’alcaldessa, Anne Hidalgo, es llançarà al Sena a fer-se un bany, durant la imminent inauguració dels Jocs, com una demostració olímpica universal de liberté, égalité, fraternité.