Entre les dades que, darrerament, he pogut reunir sobre la celebració del Cant de la Carxofa a diferents llocs i ubicacions, voldria ara destacar les que fan referència al municipi d’Alfafar. Així, temps enrere, l’amic Josep Maria Tarazona, president de l’IDECO de l’Horta Sud, em facilità una notícia periodística de 1956 en la qual s’explica que, en el context de les festivitats dedicades aquell any a santa Cecília, el diumenge 25 de novembre s’havia celebrat «la misa mayor cantada por nutrida masa coral», «llevándose luego a la santa al Centro [Instructivo Musical] y entonándose a la puerta la “Carxofa” a ella dedicada». Una notícia que no deixa lloc a dubtes al voltant de la interpretació del motet en honor a la patrona dels músics.

D’una altra banda, i gràcies al fons documental de la roberia Casa Insa de València –tan eficaçment exhumat i analitzat pels companys Enric Olivares i Oreto Trescolí, que tenen en procés d’edició un nou volum de Festes, danses i processons dedicat a l’Horta–, sabem que, a principis del segle XX, la Carxofa ja s’entonava a Alfafar. De fet, en el llibre de registres de l’establiment es recullen set anotacions que certifiquen la realització del cant entre els anys 1906 i 1949. En quatre d’aquelles notes –les de 1906, 1930, 1940 i 1949–, la interpretació del motet es vincula a la festivitat del Corpus Christi; en la de 1926, a la de la Mare de Déu del Do, patrona de la localitat; i en les dues restants –1944 i 1945–, no s’hi fa constar el motiu, tot i que, per les dates consignades –l’11 i el 3 de juny, respectivament–, és molt probable que estiguen relacionades novament amb el Corpus.

En quin any degué deixar de celebrar-se la Carxofa a Alfafar? És molt difícil constatar-ho. Però és probable que, com passà a Catarroja, el tall es produira a la dècada dels seixanta. En aquest sentit, seria bo que els historiadors locals miraren de desenterrar noves dades al respecte. I que les autoritats, eclesiàstiques i civils, es plantejaren la possibilitat de recuperar un acte que, com acabem de comprovar, al llarg del segle XX s’hi celebrà, com a mínim, en honor de la Mare de Déu del Do, el Corpus i santa Cecília.