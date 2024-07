Més de 40 «Sopars Estellés» recordaran al poeta pels seus 100 anys

Acció Cultural del País Valencià organitzarà vora quaranta «Sopars Estellés» arreu de les comarques valencianes, amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor que es commemora durant este 2024 i es complix el 4 de setembre.

A hores d’ara, la plataforma té confirmades cites a Albal, Alcàsser, Alcoi, Atzeneta, Benicarló, Bétera, Bunyol, Carcaixent, el Forcall, Elx, Estivella, Gandia, Ibi, la Vall d’Uixó, l'Alcúdia de Crespins, Llíria, Llutxent, Moncofa, Monòver, Muro, Nules, Riola, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, València i Vila-real, entre altres municipis.

Però no només al territori valencià, des d’Acció Cultural expliquen que també hi ha sopars organitzats a Catalunya, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord; i, més enllà, a ciutats europees com Brussel·les i Berlín. Algunes d’estes cites estan organitzades junt amb la resta d’entitats de la Federació Llull com són Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear entre d’altres, que també organitzen desenes de Sopars Estellés arreu dels respectius territoris.

La imatge dels Sopars Estellés d’ACPV i la Federació Llull d’entitats ha estat dissenyada per Pedro Zorrilla; el disseny de l’il·lustrador de la Vall d’Uixó estarà present en vora un centenar de commemoracions.

Sopars populars i a la fresca

Estos homenatges especials a Estellés es concreten en sopars populars de cabasset, a la fresca de la nit i amb propostes culturals. Anna Oliver, presidenta d’ACPV, destaca la importància que tenen per l’entitat estos homenatges, però també reivindica la rellevància que adquirixen enguany. «Enguany els Sopars Estellés tenen més importància, si això és possible. Per la censura que ell va patir, per la que estem patint ara i per ser motiu per a continuar la nostra mobilització», apunta.

Anna Oliver fa referència a la decisió del Consell de no declarar enguany com «Any Estellés». «Han intentat silenciar el poeta i el seu poble, però la gent s’ha mobilitzat. Malgrat els intents de silenciar la memòria i l'obra del nostre estimat poeta, el poble ha demostrat una vegada més la seua fermesa i passió per la seua cultura», afegix.