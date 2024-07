«La Comunitat Valenciana és un excepcional laboratori territorial». En la presentació, ahir, dels dos nous volums de l’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana va ser destacada esta afirmació. Són nombrosos els processos que condicionen l’organització dels territoris valencians, i dels diversos contrastos resultants, que fan de la Comunitat un excel·lent laboratori d’anàlisi de processos territorials.

L’Atles dels ODS —Objectius del Desenvolupament Sostenible—, i l’Atles de Geografia Econòmica, que constituïxen els volums 2 i 3, han sigut realitzats a través de la col·laboració institucional entre la Generalitat Valenciana —mitjançant l’Institut Cartogràfic Valencià—, i la Universitat de València, amb la participació del Departament de Geografia i la unitat d’investigació Estepa-UV.

Ambdues publicacions formen part d’una iniciativa dirigida pel catedràtic Jorge Hermosilla, col·laborador de Levante-EMV, que perseguix donar a conéixer i després apreciar el territori valencià en les seues diferents dimensions i realitats.

Es tracta, com apunta Hermosilla, d’una obra coral per 150 investigadors i investigadores de les cinc universitats públiques, i amb un caràcter multidisciplinari, perquè han intervingut especialistes d’àrees acadèmiques reconegudes, com a Arts i Humanitats, Ciències de la Vida i Biomedicina, Ciències Físiques, Ciències Socials i Tecnologia. Tots dos Atles estan integrats per uns 200 mapes, respectivament, que són comentats i interpretats per estos especialistes.

Els promotors dels Atles pretenen que tinguen la major difusió possible. S’han editat versions en castellà i en valencià i totes dues edicions estan disponibles en format digital per a la seua consulta i descàrrega gratuïta a través del Servei de Publicacions de la Universitat.

Hi ha hagut un especial tractament de disseny gràfic per a oferir una imatge moderna i atractiva d’una modalitat de publicació tradicional com són els atles. Per això, s’ha comptat amb la mirada singular del dissenyador Paco Roca, que insistix en el protagonisme que adquirix la societat en la configuració de l’actual territori valencià, i de McDiego.

L’Atles dels ODS és pioner a escala espanyola, perquè recull indicadors i variables dels 17 ODS aplicats a escala municipal (542 municipis) i comarcal (33 comarques), fet que permet diferenciar les desigualtats i diferències territorials relacionades amb la salut mediambiental de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, l’Atles de Geografia Econòmica s’organitza entorn l’agricultura, la indústria, el transport i els serveis, el comerç i el turisme; així com la geografia del desenvolupament, de la població, dels recursos naturals i culturals, i la innovació i noves tecnologies.

De la consulta i la lectura de tots dos atles, es poden apreciar els nombrosos processos que han anat configurant els diversos territoris, paisatges i llocs que és distribuïxen des de Benicarló a Torrevieja, de València a Ademús. Com es va apuntar a la presentació de l’atles, les escales municipals i supramunicipals són insubstituïbles, tant pel grau de detall del coneixement territorial, en la presa de decisions i en el seguiment dels resultats d’estos. Són excel·lents instruments per a l’ordenació territorial.