Un documental recupera la memòria de les dones al psiquiàtric de Bétera

A 1974 un grup de 200 dones va ser traslladat en autobusos des del Psiquiàtric Pare Jofré, més conegut com el «manicomi de Jesús», al nou Psiquiàtric de Bétera (València). Moltes de les dones feia trenta anys que estaven al psiquiàtric de Jesús i arribaren a Bétera sense història clínica i, algunes, fins i tot sense nom. La història de nou dones silenciades durant dècades al manicomi va ser recuperada per María Huertas Zarco, que fou psiquiatre al Hospital de Bétera entre 1973 i 1980, al seu llibre «Nueve nombres» (Ed.Temporal).

Ara, les històries viscudes al psiquiàtric de Bétera, també passen a la pantalla gran amb el migmetratge Buscant el meu propi nom, inspirada en l’obra i les sensacions que transmet el llibre de Huertas Zarco. L’obra s’estrena avui a les 18 h a la Casa de la Cultura d’Alzira, en una primera sessió, i a les 20.30 h en una segona; també es podrà veure el divendres 19 de juliol en dos psases semblants. És una pel·lícula de ficció sobre els inicis del psiquiàtric de Bétera, i ha estat rodada a Alzira (Ribera Alta) i Miravet (Ribera d’Ebre, Tarragona) a finals de 2023.

«Moltes dones que arribaren al pavelló número 9 de Bétera, ho feren sense identitat, moltes d’elles sense recordar el seu nom, havien patit electroxocs, tortures i excessiva medicalització», relata Pablo Garcia, director de l’obra. De fet. El psiquiàtric de Bétera va ser considerat com el «més gran d’Europa» durant el franquisme. Comptava amb un hospital, dotze pavellons, jardins, hotels, restaurants i església, però a l’hora de contruir-lo «ningú va pensar en què necessitaven realment les persones que arribaven, algunes ni tan sols tenien família, i l’hotel no es va fer servir quasi, el mateix que amb els professionals, que no van ser escollits en funció de les necessitats de les pacients», conclou.

Psiquiatria comunitària

L’estrena és també un homenatge a Ramon Garcia, el pare de l’autor del migmetratge. Garcia tingué un paper molt rellevant en la transformació de la psiquiatria espanyola. Arribà al psiquiàtric de Bétera el 1974, on va estar com a cap de servei del pavelló de dones. Allà, va aconseguir crear un equip de treball, entre el que estava Maria Huertas, que plantejava obrir el psiquiàtric a la societat i retornar a les persones als seus llocs d’origen.

Es va treballar per crear pisos tutelats o centres de dia, i aprofundir més en la psiquiatria comunitària. «Una de les coses claus era per damunt de tot tindre en compte a la persona que té un patiment mental i escoltar-la, saber quines són les seues necessitats», explica el director referint-se al moment en què el seu pare treballava al psiquiàtric. Tot això no es feia prèviament i encara avui «trobe mancances». Però, per a ell, els professionals de la salut que realment cuiden a les persones amb un patiment mental, són aquelles que «miren, escolten i coneixen les necessitats de les persones a les quals acompanyen», afegeix. Per a ell, això és l’essència de tot el treball que es va intentar realitzar per part d’un grup de professionals al centre psiquiàtric de Bétera.

Actrius i actors que son usuaris i usuàries d’AFARADEM. / Oscar Fernández Orengo

Fer memòria amb el cinema

Ramon Garcia va ser promotor-fundador d’A.F.A.R.A.D.E.M. (Associació de la Ribera Alta vinculada a la salut mental), i amb aquesta va portar a terme tallers de teatre i audiovisual perquè «pensava que l’art era un procés amb moltes virtuts terapèutiques», explica el director de Buscant el meu propi nom. Al migmetratge hi participen persones usuàries d’AFARADEM. «Per a mi era important que les persones que representaren a les dones que venien del manicomi de Jesús, hagueren viscut en la seua pell experiències properes a les que varen viure elles». A més, molts dels diàlegs estan constituït s a partir d’una «improvisació treballada i cuidada».

Està produït per Producciones Dobre Banda, Los sueños de la hormiga roja i l’Ajuntament i la Casa de la Cultura d’Alzira. A més, l’autor està treballant en un projecte de sèrie basat i adaptat en relació amb les nou històries que la psiquiatra Maria Huertas Zarco relata al seu llibre.

