La societat busca sorprendre’ns amb imatges grandioses. Les persones desitgem massa vegades causar bona impressió. Ens agrada mostrar diferents per a deixar bocabadat el pròxim. La veritat és que no està de més introduir una dosi d’elegància, maquillar-nos o realçar les condicions físiques. Però, tampoc convé abusar-ne perquè al remat enganyem al qui tenim davant o a la mateixa comunitat. Trobem una locució que especialment definix la sobreactuació buida. Es tracta de «fum de botges» (o de canyot). Significa que una cosa té realment poca importància, encara que per l’aparença pareixia que en tindria molta.

Quan descrivim les actuacions polítiques, podem utilitzar sovint l’expressió. Es mostren constant exemples de persones que diuen salvar-nos del mal que estàvem abans i que manifesten tindre la fórmula per a realitzar-ho. Després, tot es queda en «fum de botges». Pareix que aquell partit que fa més és el qui trenca major nombre de lleis de l’època anterior. Ni és tan roín el que s’ha fet ni tan bo el que es pot fer. Tots i totes intenten sempre gestionar el millor que saben.

No soc futboler. Rebutge les excessives manifestacions nacionalistes en l’esport perquè acaben, a voltes, per justificar determinades accions. Un exemple n’és de l’actuació dels clients en un bar regentat per xinesos a la ciutat de València durant la final de l’Eurocopa. Però, desitge felicitar l’important significat del triomf de la «roja», quan molta gent no ho pensava. Al remat, s’ha demostrat que les seleccions candidates a la victòria s’han quedat en un «fum de botges». A més, ha guanyat un equip que representa d’alguna manera una Espanya jove, plural i integradora. Un col·lectiu que no té res a vore amb l’espanyolisme ranci que determinats sectors reivindiquen. Sé que esta interpretació del que ha suposat la gesta de la selecció esportiva pot generar estridències per les actituds individuals d’alguns futbolistes. De fet, en el meu grup d’historiadors de promoció, ha produït un saludable debat, entre aquells que interpreten en clau positiva les característiques del col·lectiu i els qui no creuen que siga plural.

En definitiva, mirem bé el que ens envolta i no deixem sorprendre’ns per coses que queden en un «fum de botges». La mirada ha de ser capaç no sols de vore el que té davant sinó d’observar els sentiments que s’amaguen en les persones per a descobrir l’autèntica realitat. n