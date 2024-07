El sud muixeranguer s’arrela a la mar

Dissabte 13 de juliol passat, el sud es retrobava a la localitat del Campello (l’Alacantí), per a celebrar l’esperada i ineludible cita de la Marxeranga, que en la seua huitena edició ha marcat una vegada més l’inici de l’estiu muixeranguer.

Quan el sol de vesprada ja baixava, al concorregut passeig de la platja del Carrer de la Mar es mesclaven els banyistes que eixien de l’arena carregats amb cadires, tovalloles i para-sols, els passejants de xarreta, i un nodrit riu muixeranguer, que s’enfaixava per a la sorpresa dels turistes i famílies que observaven des de les terrasses dels restaurants.

La cercavila per tot el passeig l’encapçalava la Colla de Nanos i Gegants de Salpassa, amb la música de la colla de dolçaines i tabals dels Amuntegats de Sant Joan, i les muixerangues del Campello, les Valls del Vinalopó i Alacant, a les que se sumaren també una representació de Marina Baixa i Segària.

De camí, el Campello feia una senieta amb el pilar central aixecat per sota, peu de roscana i 2 remats de carrossa. Les Valls del Vinalopó, per la seua banda, feia una campana, un alcoianet i un pilar de 3 rodat. Alacant, per últim, alçava una campana i un quatre en un peu simultanis, senieta i una nova campana.

Emoció i molt de públic

Arribats al lloc de l’actuació, un nombrosíssim públic seguiria amb emoció des del passeig tota la trobada, que sobre l’arena de la platja ha seguit el format habitual de tres rondes i comiat, on l’ordre d’intervenció de les colles començava amb el Campello, seguia per les Valls del Vinalopó i tancava amb Alacant, en un ambient de confiança, germanor i pinyes mestisses on els préstecs de muixerangueres i muixeranguers se succeïren amb naturalitat.

La Muixeranga del Campello, que exercia com a amfitriona i amb el caliu del seu públic, no defraudava les expectatives i obria les rondes amb una campana i un remat de roscana simultanis. En segona ronda va fer la senieta aixecada, i acabava en tercera ronda amb una roscana perfectament executada.

La Muixeranga de les Valls del Vinalopó, per la seua part, va deixar molt bones sensacions, i executava amb desimboltura les seues figures. La primera ronda va fer una campana, per a continuar amb l’alcoianet a la segona i finalitzar amb un remat de pilotó. A falta de la seua pròxima actuació a Novelda en la romeria i Baixada de la Santa el 20 de juliol, acaba una temporada molt sòlida on ja ha dut a plaça figures de quatre pisos.

Pel que fa a la Muixeranga d’Alacant, mostrava la seua qualitat i alçava en primera ronda un solvent remat d’auriba net, un cinc en un peu en la segona, i acabava a l’última ronda amb una roscana neta preciosa on la cameta de la xiqueta va ser molt celebrada. La colla degana del sud, que enguany celebra el seu 10é aniversari, continua en un gran moment i mira amb optimisme el futur.

Muixerangues a la mar

Per acabar la trobada, arribava el moment més esperat per xicalla i públic i, tot i estar la mar prou moguda, les colles es ficaven a l’aigua per a fer les figures més fresques de l’estiu muixeranguer. Si a la resta de les places muixerangueres pots fer pinya o envoltar figura sense tocar, al Campello hi ha una tercera opció única, que heu d’experimentar almenys una vegada en la vida.

I és que a la Marxeranga et poden demanar que els faces de dic humà que frene els embats de les ones. Així, el Campello va poder alçar una meritòria figuereta aquàtica. Per a acabar, les tres colles van alçar pilars de tres simultanis, després dels quals esclataren d’alegria amb el crit de festa compartit que sempre feia l’únic muixeranguer que no ens va poder acompanyar.

L’ambient festiu present durant tota la trobada, finalitzava amb un soparet de germanor amb totes les colles celebrat en la mateixa arena i que durava fins a la mitjanit.

*En memòria de Henry Nogales Rojas, que continua ben present a totes les nostres pinyes.