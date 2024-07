L’Agrupació Musical de l’Alcalatén fomenta la formació musical a l’estiu amb un campament

L’Agrupació Musical de l’Alcalatén ha organitzat una trobada per incentivar la formació musical a l’estiu i en plena natura, en aquesta activitat ha participat alumnat d’entre 7 i 18 anys. Una trobada que ha tingut lloc en el Centre de la Natura de Tarihuela situat a Xèrica (Castelló) del 8 al 12 de juliol.

La cita, que forma part de la campanya de ‘Activitats Comarcals’ de la FSMCV, ha reunit més de 50 xics i xiques de les escoles de música de la comarca de l’Alcalatén-Alt Millars per a una setmana d’immersió musical i activitats recreatives.

Durant cinc dies, els joves músics van participar en diverses activitats musicals diàries, incloent la formació d’una Banda i grups instrumentals. El campament no sols ha oferit una oportunitat per a perfeccionar les seues habilitats musicals, sinó també per a gaudir de la natura i enfortir els llaços d’amistat i col·laboració entre els participants.

“L’activitat és altament beneficiosa per als alumnes, motivant que es practique música també en l’època estival com una continuïtat de les classes. A més, incentiva la relació entre altres companys i companyes de la comarca. Això assegura un gran futur de les bandes comarcals”, indica Maite Bordonau Gascó, presidenta de l’Agrupació Musical l’Alcalatén.

Formació Musical Intensiva: Els alumnes van participar en assajos diaris com a part d’una Banda i en diversos grups instrumentals. Les sessions van ser dirigides per professors i directors de música experimentats, els quals van guiar els joves en el desenvolupament de les seues habilitats tècniques i artístiques.

Activitats Recreatives i d’Integració: A més de la formació musical, els participants van gaudir d’una varietat d’activitats recreatives organitzades en l’entorn natural del centre. Les activitats incloïen senderisme, jocs a l’aire lliure i activitats nocturnes, fomentant la convivència i el treball en equip.

Entorn Natural Ideal: El Centre de la Natura Tarihuela de Xèrica, amb el seu entorn natural i les seues instal·lacions adequades, va proporcionar l’escenari perfecte per al campament, creant un ambient propici tant per a l’aprenentatge musical com per a la recreació.

“Estem molt contents de vore com els nostres joves gaudeixen i aprenen en un entorn tan especial. El campament és una mostra del compromís de la FSMCV amb el desenvolupament musical i personal dels joves de la nostra comunitat”, afirma Carlos Sánchez, president provincial de Castelló de la FSMCV.