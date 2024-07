Ressenya d' "Els corcs"

Títol: Els corcs Autors/es: Enric Abad i Lluch Editorial: Edicions 96 Pàgines: 273 ISBN: 978-84-19149-72-5 Preu: 20,00€

Sempre s’ha dit que en l'amor i en la guerra tot s'hi val. Encara que d’entrada aquesta dita semble romàntica, el que s’amaga al darrere és la comparació del cos de les dones amb un camp de batalla que els homes lluiten per posseir. No importa massa que per a aconseguir-ho calga destrossar-lo, desposseir-lo de tota llibertat, de tota dignitat, com passa amb els vençuts en una guerra.

El segle XX fou un període convuls a Europa, a Espanya i al País Valencià. Els corcs (Edicions 96), d’Enric Abad i Lluch, fa un repàs per aquests temps difícils a través del personatge d’Àngela, la filla menuda d’una família de mitgers que es veu obligada a ser forta i rebrotar, com fan les carrasques, cada vegada que els corcs li destrossen la vida.

Primer, la fil·loxera que corcà les vinyes dels Alforins a principis del segle XX; després, el compromís forçat amb un home que detesta i, per últim, la Guerra Civil i la brutal repressió que patiren els vençuts obliguen Àngela a ser forta com les carrasques que empeltava el seu avi Sebastià i que tant s’estimava ella. La història d’Àngela és la de tantes dones que van ser víctimes d’una guerra injusta, alhora que elles mateixes eren un camp de batalla que homes despietats volien sotmetre sense importar quines en foren els conseqüències.

Els corcs és una novel·la per a no oblidar la nostra història en un moment en què el corc del feixisme sembla que comença, a poc a poc, a foradar les bigues de fusta que sostenen les nostres vides. Una història d’amor, de mort, de valentia, d’amistat i de solidaritat que ens recorda que juntes som sempre més fortes.