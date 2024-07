Sara Gil Ballestar: “La poesia és l’habitació que tots tenim al final del dia”

La poesia no deixa indiferents. Hi ha qui s'absté de tastar-la per la seua aparent dificultat i qui la veu en cada gest, des de "l'amor que s'expandeix i grimpa pel paper" a la mirada reflectida en la finestra d'un AVE València-Madrid.

Aquesta presència transversal és la qual defensa la poeta i gestora d'esdeveniments culturals Sara Gil Ballestar (2003) en 'La poesia que tot ho cobreix', article que signa en la revista FULL de Lectura 04, dedicada a la figura de Vicent Andrés Estellés.

Amb ella, que va publicar el seu primer llibre 'Regando las penas, llorando las flores' (Libros.com) el 2023, parla Va de Llibres! dels fils que tixen la poesia, com apropar-se a ella i el paper que aquesta juga en la voràgine de les xarxes socials.

De què està feta la poesia?

La vida ja és una experiència poètica. Per a mi és corporalitat, moviment, lluita i també la memòria del que ha ocorregut. És posar-ho en paraules, escoltar-ho i acceptar-ho per a oferir una mirada amable que ens permeta comprendre de què estem fetes.

Recomanes adoptar eixa “mirada amable” en l’article per a apropar-se a la poesia, però és possible observar així des de l’estat d’alarma constant en el qual vivim?

Estem sobreestimulats per les imatges i moviments que ens envolten, el que dificulta l'acció de detindre's i mirar, però sí, jo advoque per això i tracte de tindre petites decisions conscients en el meu dia a dia. Al final la vida són això, petites decisions.

Aquest gènere s’associa moltes vegades amb l’hermetisme i la complexitat. És cert?

Precisament a l’article vull mostrar la poesia com un espai al qual tots podem accedir, l’habitació que tots tenim al final i podem transformar i adaptar a les nostres necessitats.

Poden ser les xarxes socials un bon espai per a eixe accés? Tu que has generat poemes virals , creus que aquests impacten superficialment i desapareixen o tracen un camí més llarg?

Crec que són llavors que anem plantant i que les xarxes socials estan fent un bon treball en aquesta qüestió. En els esdeveniments que organitze trobe gent que em diu “he començat a escriure perquè et vaig veure i he notat eixa possibilitat en mi”. Agraïsc eixos comentaris perquè, personalment, em mou aquest objectiu.

Els versos de Vicent Andrés Estellés travessen el teu article, ‘La poesia que tot ho cobreix’. Com a poeta jove, quina relació tens amb aquesta figura?

Estellés ha sigut sempre un referent, jo l’he percebut molt a prop. Crec que és una altra llavor que ha germinat i que, d’alguna manera et dona un concepte de la col·lectivitat i convida a plantejar-te com volem fer les coses, com volem continuar a partir d’ara.