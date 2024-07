Finalitza la XVIª edició del Festival Internacional de Godella

EL Festival Internacional de Música de Cámara de Godella va nèixer al 2009 i des d’ençà s’ha convertit en un festival referència a la Comunitat Valenciana i Espanya. Cada any conjuga la qualitat i l’ensenyament en unb entorn local . A partir d’aquest festival es va formar l’associació de música de càmera que continua fins avui, i gestiona i motiva el festival.

El passat diumenge 21 de juliol, el festival va dir adèu a la seua setzena edició amb un multitudinari concert a càrrec de l’Orquestra del Festival de Godella, Moonwinds i l’alumnat del curs de cambra, dirigits per Joan Enric Lluna, juntament amb el cor participatiu, liderat per Josep R. Gil Tárrega.

Al programa va estar present la Simfonia número 6, «Pastoral» de Ludwig van Beethoven, Una oració per Ucraïna de John Rutter; See Waves de MAias Alyamani i van finalitzar amb Mar calmat i bon viatge opus 112 del compositor alemany. El públic, que va omplir ahir el Teatre Capitoli del municipi, es va posar en peu, i va dedicar als músics i a el cor un llarg aplaudiment.

Aquest estefeniment cultural reivindica, fomenta i facilita l’accés del sjoves músics a la pràctica professional i a difondre la música de cambra. En aquest sentit ha comptat amb prestigioses formacions i artistes com Moonwinds & Carles Marín, Quintet L1 Brass, Sofía Gutiérrez & Roberto Rumenov, el cor de dones A cau d’orella, dirigit per Mónica Perales; Cuareim Quartet i Adriana Mayer & Sergio Campayo, així com joves talents, del 15 al 21 de juliol, dies en què en la seua vessant formativa ha acollit un Taller de Música de Cambra que ha inclòs classes magistrals amb reconeguts professors i músics d’orquestres com la de la Comunitat Valenciana, London Symphony Orchestra, de València, Astúries, Nottingham o Düsseldorfer Symphoniker.

El festival ha comptat amb la direcció artística de Joan Enric Lluna, director i fundador de Moonwinds. També l’ha organitzat i coordinat l’Associació d’Amics de la Música de Cambra de Godella amb la col·laboració de la Diputació de València, Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Godella. n