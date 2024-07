Acaba juliol amb els aparadors de les botigues decorats amb cartells de rebaixes i descomptes. La majoria dels que veuran, escrits en valencià, són una iniciativa de les oficines municipals de promoció del valencià, en col·laboració amb les associacions de comerç. Des de fa més de vint anys, la campanya dels cartells de rebaixes és, amb la de les cartes als Reis d’Orient, la més antiga i consolidada de foment de la nostra llengua.

Què hi ha darrere?, què fa que tècnics lingüístics consideren prioritària una acció amb només quatre paraules: rebaixes, descomptes, abans i ara? Primer de tot l’associació entre comerç local i llengua pròpia. La proximitat i els valors de qualitat i tracte preferent que tens quan, en entrar en una botiga t’atenen amb un Bon dia! i un somriure. Segon, el paisatge lingüístic. Quan camine per València, pel barri on treballe, Ciutat Vella, m’entra una gran tristesa en llegir els rètols dels establiments comercials, tots en anglés, venuts a un turisme ferotge, que ens expulsa de la ciutat i de la nostra llengua; en contrast amb els aparadors amb cartells en valencià, que ens fan sentir que estem en el nostre lloc. En tercer lloc, l’aspecte lingüístic, l’aposta per les nostres paraules —abans, tot evitant el castellanisme— i l’exhibició de l’ortografia —descoMPTe—, fins i tot de la partició de síl·labes en els cartells en vertical. I, per acabar, una cosa que considere clau en el servici públic: l’aposta per la qualitat i per la joventut. Qualitat, pagant per dissenys originals i professionals, i la joventut, comptant amb professionals que comencen a treballar i que s’han format en l’Escola Superior d’Art i Disseny de València.

Juliol acaba també amb la notícia de les rebaixes en l’obligació de conéixer el valencià per a treballar en la funció pública. Ara, només necessitaran acreditar el nivell de B1 de valencià per a treballar en una conselleria, un hospital o un centre escolar. Quan es demana que la gent tinga una competència superior, B2, en anglés, només caldrà un nivell elemental en valencià; el grau que acredita que una persona pot mantindre una activitat comunicativa en temes familiars o d’interés personal, però no amb temes complexos, jurídics o de salut. Tornem a tindre una llengua per a esmorzar en el bar i una altra per a les coses importants. Això no és un descompte, és una liquidació!