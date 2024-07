La setmana passada ens va sorprendre la defunció d’Alfons Llorenç Gadea (1951-2024), periodista i «home bo» que es va formar a l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres al costat de Manuel Sanchis Guarner i treballà a la primera delegació valenciana de TVE; i que, durant la Transició, exercí com a cap de gabinet del Consell preautonòmic que encapçalava Josep Lluís Albinyana.

Encara que, a hores d’ara, s’han publicat nombrosos articles que han glossat la seua polifacètica figura, no vull deixar de relatar una gratíssima experiència que, anys enrere, alguns professors vàrem viure amb ell.

En octubre de 2007 la Universitat de València acollí la visita que una cinquantena de membres de la Societat Verdaguer d’estudis literaris realitzaren a la Capital del Túria. I, a l’hora de buscar una persona que poguera mostrar-los a fons la ciutat, tinguérem la sort de comptar amb la seua portentosa ajuda.

El cicerone no sols sorprengué els expedicionaris pel seu vast coneixement del Cap i Casal, sinó també per un accentuat sentit de l’humor i la gran quantitat d’anècdotes històriques, socials i polítiques amb què amaní el discurs.

L’itinerari s’inicià a les Torres de Serrans, on explicà que l’expressió «quedar-se a la lluna de València» té l’origen en el zel que, en el passat, demostraven els responsables de custodiar les portes de la urbs, ja que els veïns i visitants que hi arribaven quan ja estaven tancades havien de passar la nit al ras; i continuà per l’edifici de les Corts –antiga residència dels Borja–, els Banys i el Palau de l’Almirall, la Seu catedralícia –amb especial atenció a la Capella del Sant Calze i les pintures renaixentistes que acabaven de ser descobertes a la volta de l’altar major–, l’església de la Companyia de Jesús, la casa de Jaume Roig i la majestuosa Llotja de la Seda o dels Mercaders, construïda entre 1482 i 1533.

On, per cert, el nostre guia desvetlà alguns dels «secrets» que amaga la recargolada decoració de la porta d’accés al pati, i entre els quals destaca el que, segons va asseverar, és «el primer caganer de la història».

Alfons Llorenç transmetia bondat, saviesa i intriga, posseïa l’habilitat de fer caliu. I és així com el recordarem: sempre somrient, àvid de cultura i sol·lícit per a servir al poble valencià.