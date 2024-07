La UV lidera un projecte internacional per a ‘copiar’ béns i patrimoni al 3D

La Universitat de València (UV) lidera un projecte interdisciplinari amb 12 institucions de països com Itàlia, França, Romania, Alemanya, Àustria, Grècia i Ucraïna. Pretén desenvolupar noves tecnologies i un sistema informàtic intel·ligent que faciliten el treball als professionals que s’encarreguen de conservar i restaurar monuments, edificis i col·leccions d’objectes que formen part del patrimoni cultural, artístic i arquitectònic europeu. Es tracta d’un consorci internacional creat per a dur a terme el projecte «Cheminova».

De la UV participen dos grups d’investigació: d’una banda, el DINA de l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC), del qual la investigadora principal és Cristina Portalés; i d’altra banda, la Facultat de Geografia i Història, amb la vicerectora de Cultura, Esther Alba, al capdavant. Com va publicar Levante-EMV al març, el projecte va començar, amb una trobada a la Nau de la Universitat de València. Este mes de juliol s’han tornat a reunir, en este cas, a Palermo i la pròxima trobada, serà a Viena.

L’objectiu final és desenvolupar un sistema informàtic intel·ligent que va més enllà de les tecnologies actuals i que permeta als professionals noves maneres de documentar, digitalitzar, classificar i compartir informació. Per això, estan posant en pràctica nous avanços tecnològics com realitat mixta i augmentada, així com modelatge en 3D, permetent als usuaris treballar en qualsevol moment i lloc, i amb l’ajuda dels membres de la comunitat local. S’utilitzen elements com drons, càmeres tèrmiques i hiperespectrals, entre altres.

Col·lecció d’art contemporani Martínez Guerricabeitia

Cristina Portalés explica que, en esta segona reunió s’han dedicat, sobretot, a definir models de dades i a establir protocols sobre com adquirir-les perquè després siguen aplicables al projecte. Cal tindre en compte que, segons la UV, la tecnologia ChemiNova ja s’està desenvolupant i provant actualment en quatre estudis de casos diferents de tot el continent: el campus històric i la col·lecció d’art contemporani Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València; la col·lecció de la Biblioteca d’Anatomia Humana de Palerm —on han estat ara, treballant amb peces de cera—; el Palau de Schönbrunn de Viena; i la Catedral de Santa Sofia de Kiev.

Un dels objectes amb què han treballat els investigadors. / Levante-EMV

El resultat final haurien de ser projectes tridimensionals enriquits sobre edificis, monuments i objectes de valor, i en ChemiNova es conjuminen coneixements tecnològics amb altres humanístics i de conservació del patrimoni.

Un dels objectius, com apunten des de la universitat, és salvaguardar els béns de valor incalculable enfront d’amenaces com el canvi climàtic o els conflictes. És una tasca que consideren «urgent». «Desenvoluparem tecnologies que facilitaran el treball dels conservadors per a determinar l’estat de conservació dels béns culturals, integrant diferents paradigmes d’interacció», afirma Portalés.

Així, si en algun moment els objectes o el patrimoni sofrira una modificació, seria fàcil comprovar el seu estat originari amb el material creat.

A més, a través d’iniciatives de ciència ciutadana, les comunitats podran contribuir als esforços de conservació aportant dades i augmentant la seua conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic i altres riscos per al patrimoni cultural.