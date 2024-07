L’IVC obri la convocatòria dels Premis d’Arts Escèniques fins el 6 d’agost

L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha convocat una nova edició dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2024. La convocatòria està oberta fins el 6 d’agost i la cerimònia d’entrega tindrà lloc el 4 de novembre en el Teatre Principal de València.

L’objectiu d’estos premis és reconéixer i donar visibilitat als professionals de l’escena valenciana, així com incentivar la circulació de la producció escènica fora i dins de la Comunitat Valenciana, apunten des de la Conselleria d’Educació i Cultura. En total hi ha 21 categories.

Com a novetat, enguany s’inclouen dos categories a les ja existents: el premi al millor espectacle musical i a la millor proposta de noves aportacions escèniques. «El primer respon al creixement experimentat en la quantitat de propostes d’espectacles musicals i els grans resultats tant de públic com en reconeixement quant a crítica i altres guardons», diu la Generalitat. Cal recordar que, recentment, en la gal·la de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) el premiat com a millor intèrpret revelació, Yeray Varo, demanava un major reconeixement als musicals en concret.

D’altra banda, amb el premi a la millor proposta de noves aportacions escèniques es volen valorar els espectacles «que impacten en el públic més enllà de l’escena, bé per la seua intenció de mediació o perquè proposen dispositius escènics participatius i/o renovadors».

A més de les 21 categories, també hi ha el premi d’honor atorgat a una persona, companyia, societat, associació o institució per la seua contribució a les arts escèniques valencianes al llarg de la seua trajectòria professional.

Segons les bases, només es podran inscriure espectacles professionals de producció valenciana, així com els artistes vinculats a estos espectacles que han de ser nascuts, o residents a la Comunitat Valenciana, o bé que hagen participat en un mínim de dos espectacles de producció valenciana des de gener de 2020.

Haver-se estrenat estos dos últims anys

Els espectacles han de ser nous, i haver sigut estrenats en qualsevol de les sales, carrers o espais de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2024, a excepció que el circ i arts al carrer, que tenen un marge més ampli. En este cas, s’amplia el període de temps d’estrena de l’1 de maig de 2022 al 30 de juny de 2024.

Es configuraran dos jurats específics: un per a decidir els nominats o finalistes i el formaran entre cinc i nou personalitats rellevants del món cultural valencià; i un altre, amb el mateix nombre d’integrants, per a decidir els premiats entre els candidats proposats pel primer jurat.

De moment, sembla que la Generalitat aposta per mantindre formats de premis separats per al sector cultural valencià. L’anterior equip de Cultura apostava per fer una gal·la conjunta i agrupar els diferents guardons, tot i que el nou director de l’IVC, Álvaro López-Jamar, no ho va considerar una prioritat a una entrevista en este diari.