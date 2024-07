Hem d’estar convençuts i convençudes que els reptes són importants. Cal creure en nosaltres mateixos i en el que fem. Per a manifestar-ho, podem emprar la locució verbal «pixar alt». Si la pronunciem, diem que tenim desitjos o pretensions. No s’ha d’abusar de la pretensiositat en la vida, però cal tindre sanes aspiracions per a motivar-nos i alhora superar-nos com a persones. Una forma pareguda és «pixar molt alt». Té una variant: «pixar alt i fer clotet».

Estos dies he recordat l’expressió «pixar alt». Va ser un consell que va donar-nos Alfons Llorens a un servidor i a l’amic Josep-Lluís Marín en una de les visites al palau de la Generalitat, fa més de 30 anys. Es referia a la intenció que hem de posar als nostres projectes i a la necessitat de fer-los especialment destacats. Deia que hem d’aspirar a més, encara que no ens veem amb la capacitat de fer-ho. Tot venia a compte de la nostra idea de fer una falla diferent i cridanera. Ens digué que no tinguérem por. Apuntà la possibilitat de dedicar-la al 500 aniversari del nomenament d’Alexandre vi com a papa. D’aquella anècdota, em quede amb el fet que és difícil no recordar les idees, les apreciacions o les reflexions de l’estimat Alfons Llorens. Crec que haurien de valorar millor els erudits valencians que, com ell, han ajudat a recuperar la identitat valenciana. Trobe que l’erudició és respectuosa, s’envolta de raons, es mostra amb optimisme i realça la part més positiva de la identitat. Per eixe motiu, hui plorem la mort d’este intel·lectual i periodista valencià.

Si no ens trobem aptes per «pixar alt», paga la pena que apaguen de la nostra consciència reptes que ens pareixen meravellosos, malgrat que ens coste. La retirada electoral del president estatunidenc Joe Biden, n’és un exemple. Les campanyes polítiques americanes són sobretot una operació empresarial a gran escala. El fet que Biden haja comprés, o li hagen fet entendre, la inviabilitat de seguir com a candidat, demostra que no s’ha de continuar si no es té la seguretat d’arribar. Tot i que les utopies no són sempre inaccessibles, hem de valorar quan toca esborrar-les. Cal que pensem si tenim forces per a perseguir-les.

En definitiva, no oblidem de «pixar alt» sense abusar, però amb el desig de millorar. Busquem els majors reptes sense aparcar la humilitat. n