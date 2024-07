“La muixeranga interpel·la a les persones, ens emociona de forma única”

Com i per què es crea la Muixeranga del Carraixet?

Clàudia: La Muixeranga del Carraixet naix de la inquietud d’unes quantes famílies de fer muixeranga i de crear una nova colla amb que crear llaços entre les veïnes dels pobles. Ho anàvem comentant fins que un dia vam vore que si no ho intentàvem, de segur que no es podria fer, i ens vam llançar a la piscina. En una primera assemblea vam decidir el nostre nom amb la intenció de no “tancar-nos” a un únic poble.

Quins objectius socials i tècnics us heu marcat?

Clàudia: Socialment, jo destacaria ser una colla oberta a totes les persones, de forma radical, diria, en tant que anar a les arrels mateixes. Ací té cabuda totes les persones, vingues d’on vingues, parles el que parles, estimes a qui estimes, penses com penses, fins i tot, ens volem replantejar les limitacions físiques, per tal que moltes de les nostres veïnes amb algun tipus de discapacitat puguen formar part.

Miquel: Tècnicament, volem ser una colla que avance a poc a poc i on la seguretat i l’aprenentatge siguen el més important. En el primer any volem fer figures segures i variades. Volem tindre tot el ventall de figures de 3 pisos i els principals remats de les figures de 4 pisos. Entenem que per tindre una continuïtat en el temps, cal ser un gruix de persones suficient que una mala temporada no provoque la desaparició de la colla. Això implica la necessitat de créixer i arribar als 4 pisos. De moment, estem centrats a arrelar-se i trobar el nostre lloc, però sempre tenint en compte eixe objectiu.

El vostre espai geogràfic d’influència se situa en l’Horta Nord, una zona pròxima a diverses muixerangues ja consolidades. Quina ha estat la rebuda en la comarca?

Clàudia: En general, ens hem sentit molt ben acollides en tots els pobles en què hem estat. En la majoria sempre hi ha hagut alguna persona que s’ha apropat amb ganes de provar i conéixer-nos més de prop, i sovint passa que, quan hem estat assajant en alguna plaça d’un poble, la gent que per casualitat està allí, mai es queda impassible. La muixeranga interpel·la a les persones, ens emociona de forma única. I és tal que, quan estàs fent un pinet, per exemple, i puja la xicalla, sempre tan lleugera i feliç, la gent no pot no aplaudir, o fer exclamacions de goig i sorpresa.

En la colla teniu membres amb experiència en altres colles, però quin és el perfil de gent que aglutina la muixeranga?

Miquel: Veiem que som una colla molt de famílies. Tanmateix, també tenim persones d’altres colles que per afinitat geogràfica o personal estan acompanyant-nos. Quasi totes hem començat amb poca experiència i la millora i l’aprenentatge ha sigut molt positiu. Entenem que la muixeranga és transversal, on pares, mares i xicalla poden fer una activitat totes juntes.

De moment esteu fent assajos itinerants per diversos municipis. Vos heu plantejat centralitzar l’activitat tècnica en un municipi concret?

Clàudia: És cert que en el nostre ADN està la itinerància, però també és cert que com a colla necessitàvem un lloc d’assaig, per tal de tindre un “lloc mare” al que tornar. Per aquesta raó vam estar pensant i veient quin era el lloc adient, i al final hem decidit que Foios siga casa nostra. Estem molt agraïdes a l’Ajuntament que des del primer moment ens ha facilitat molt les coses.

Com van els assajos i les actuacions?

Miquel: En Tècnica hem observat una gran millora amb la gent que des del principi no tenia experiència. També hem participat en assajos de germanor amb la Carabassota de Guadassuar i la Nova d’Algemesí, on s’ha pogut viure un assaig més complet i amb gent més experimentada. En maig i juny hem tingut un seguit d’actuacions que ens han baixat a terra, ja no es tracta només d’assajar en abstracte una figura, sinó que ara calia dur-la a plaça.

Quines actuacions teniu pròximament?

Clàudia: De cara al pròxim curs estem veient la possible participació en Foios en diverses festes: la festa del 9 d’Octubre o en les Jornades de Foios Ciutat Educadora. També tenim pendent concretar una Trobada que farem amb la colla de Segària.

Teniu intenció d’adherir-vos a la Federació de Muixerangues?

Miquel: Absolutament. Creiem que la unió fa la força i que les colles hem d’estar unides com les persones ens unim en les nostres colles. Ja hem tingut algun contacte amb la Federació, com a l’hora d’aconseguir els cascs. Ara ja tenim estatuts i estem en procés de tindre un lloc més fix i més nostre. Quan siguem un poc més madures iniciarem el procés de federar-nos.