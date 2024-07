Adéu a Biden i benvinguda Harris

Els de la meua quinta érem molt cantaires (Raimon, Llach, Maria del Mar Bonet...); també ho eren els col·legues europeus i nord-americans. Les cançons eren reivindicatives i moltes de gran impacte mundial, com les de Joan Baez. Les lletres s’introduïen facilment en els nostres doctrinaris universitaris, que delíem per manifestar la repulsa als governs bel·licistes i preníem partit per la insubmissió militar i la pau i per les causes més justes, com la del no a la segregació racial...

Ací érem, com sempre, revolucionaris, però dels de crida i corre que venen els grisos; Franco encara alenava i fins l’any 75, que morí al llit, no estàvem per a grans heroicitats. Com el president Biden és de la nostra quinta (1942), aquest article és el meu petit homenatge al col·lega que plega, al qual, si haguès tingut l’ocasió, li hauria dit que ja no estem per massa trots i que cal donar pas als més joves i li hauria explicat la dita valenciana: «caldero vell, o bony o forat».

En un primer moment, quan tots poguèrem veure el seu deteriorament, jo pensí en Michelle Obama, perquè la veia una candidata perfecta per enfrontar-se i derrotar Trump i així ho vaig escriure, però després he vist que Kamala Harris també. Com cal ser pragmàtics i no perdre temps, i ella ja ha acceptat, m’he fet harrista. Els demòcrates nord-americans s’han d’espavilar i lligar bé tots els caps, perquè els sicaris de Trump ja estaran fent-ho i els seus votants preparant-se per a l’assalt.

Estic convençut que Palestina, Ucraïna, la OTAN, els moviments migratoris, l’economia mundial, les guerres que estan en marxa i les que vindran..., que res no tindrà solució amb el perillós, incontrolable, analfabet i maleducat de Trump. I sé que tot anirà millor amb Harris.

Pel que fa a Espanya, no ens enganyem, perquè continua essent un món a part. Ni amb Feixóo (o l’Ayuso, encara no sabem qui acabarà amb qui, en la mini-guerra que estan fent-se), ni amb Abascal, podrem estar tranquils, perquè tots són de l’escola de Trump. I no ens oblidem que hi ha, pròxims a tots ells, Netanjahu, Milei, Putin, Òrban... o siga, els pitjors de cada casa i amb aquesta gent de got i ganivet, que també són negacionistes, homòfobs i xenòfobs, amb ells el món sempre penjarà d’un fil.

Per tot plegat i perquè el món no s’acabe, benvinguda Kamala Harris.