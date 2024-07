Titaguas es prepara per a la 10a edició de «la nit més bonica de l’any»

L’ànima de Titaguas, poble de la comarca dels Serrans, és la música. La banda La Lira, a la qual pertany la majoria de la població, així com rondalla, el cor i les xarangues dels joves mostren que la música palpipa amb força a la també coneguda Serranía valenciana. També és coneguda en el poble la «Noche de las Velas», que esta nit celebra la seua 10a edició.

L’ajuntament coordina i finança, a través d’una comissió popular molt participativa i dinàmica, aquesta celebració que ofereix un experiència cultural variada i emotiva.

Cada any els músics del poble preparen diverses formacions per a interpretar diferents estils i gèneres musicals en les places i els punts més significatius. També es convida a formacions de fora, aconseguint un programa de gran varietat.

En l’edició de 2024, actuaran nou grups. L’espectador, guiat per les llums dels més de 15.000 ciris que s’encendran hui, al final de la vesprada, seguix l’itinerari marcat en el pla, triant els grups que més li interessen o, bé, va descobrint en el passeig.

Al llarg de la jornada se celebren altres activitats culturals, de matí i vesprada: recitals de poesia, tallers de reciclatge i elaboració de veles, de modelatge amb argila, de cuina autòctona, així com rutes guiades pel municipi i els seus monuments.

Tanmateix, en esta edició s’exposaran sis obres artístiques en un projecte coordinat conjuntament per l’associació Punt d’Art i el museu la Casa de las Luces (una casa històrica rehabilitada i convertida ara en centre cultural vinculat al MUVIM de València).

Estes obres formaran un itinerari pels carrers i l’interior del museu. Totes elles desenvolupen una temàtica local, des d’un homenatge a l’erudit i botànic il·lustrat Simón de Rojas Clemente, nascut en la localitat, fins a persones recognoscibles de la població, passant per un mur literari o «la petjada de l’aigua».

Algunes peces són interactives i altres van acompanyades d’un taller infantil. Es podran visitar durant tot el dia, però també a la nit il·luminades pels ciris.

A més, enguany, els assistents podran gaudir de l’acabat d’inaugurar mural que l’artista i dibuixant Paco Roca ha elaborat juntament amb el muralista Martín Forpara celebrar la neteja del cel i el gaudi de les estreles d’esta zona en la qual hi ha diversos observatoris astronòmics importants, per ser destinació Starlight.

Nou mural d'enguany. / Levante-EMV

Precisament una altra de les activitats programades és la visita explicativa a l’observatori astronòmic Cosmofísica, a partir de les 23:30 h.

Així doncs, un anys més, serà una jornada completa que reivindica la importància que se li dona a la cultura en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana i que mostra la implicació de tots els veïns i visitants. L’encesa de les milers de ciris és col·laborativa, els preparatius començaran a les 19:00 h.

A partir de les 21:30h

El bàndol assenyalarà el moment en el qual tots els assistents poden encendre els ciris de carrers i balcons, sobre les 21:30 h. Com els últims 10 anys, quan caiga la nit s’apagarà tota la il·luminació elèctrica dels carrers i les milers de llums assenyalen el camí per a anar assistint a les actuacions musicals, de curta duració, per a anar canviant de lloc i intentar gaudir de totes: pop, brass band, quartet de clarinets, rock, música cèltica, guitarra i flauta, quartet de cordes, de trompes, a partir de les 22:30 h.

La cita màgica va nàixer al 2013 i compta amb l’impuls de l’ajuntament, els veïns i associacions, en este poble de l’Alt Túria, passant la Montalbana, a les faldes del Picote i el Mirador, a una hora amb cotxe des València.