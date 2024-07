La Jove Banda Simfònica de la FSMCV plena de música l'estiu

La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha dut a terme la seua gira d'estiu 2024, destacant-se pel seu alt nivell artístic i la diversitat del seu repertori. Amb 80 membres d'entre 18 i 28 anys, esta agrupació es compon de joves músics de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana que cursen estudis avançats de música. El director actual de la banda és Enrique Montesinos Parra.

Del 8 al 12 de juliol, la Jove Banda Simfònica va realitzar una trobada intensiva a Navajas (Castelló). Durant estes jornades, els músics van participar en quatre assajos diaris per a preparar l'exigent repertori del seu gira. Els assajos van començar amb la col·laboració de professors especialistes i van continuar sota la batuta d'Enrique Montesinos.

“Preparar repertoris d'este nivell en tan poc temps és quasi impensable en el panorama nacional. Tindre l'oportunitat de preparar estes obres i realitzar una gira a un alt nivell és un repte que resulta més que motivador”, va declarar Montesinos. La implicació i dedicació dels músics ha sigut fonamental per a aconseguir l'excel·lència en cada interpretació.

Repertori i Temàtica

El repertori seleccionat per Montesinos inclou obres basades en la temàtica d'Orient i València, compostes per autors de la Comunitat Valenciana. Este enfocament busca canalitzar la unió de cultures i reflectir la transformació que les noves tecnologies han causat en la nostra societat. “La motivació d'este repertori té els orígens en la meua infància, en un interés per la música oriental i en relació a la meua comarca i el meu poble (Ibi), el bressol de la música festera de moros i cristians” va explicar el director.

A més, els compositors de les obres van col·laborar amb la banda, ajudant en el muntatge de les peces, la qual cosa ha permés una interpretació fidel i enriquidora de les composicions.

Concert JBS. / Levante-EMV

La gira va començar amb un concert a Canals el 12 de juliol, en el Centre Cultural Papa Calixt III, com a part dels actes del 75 aniversari de la Associació Musical Canalense. Este esdeveniment va reunir una audiència entusiasta que va aplaudir la destresa i el talent dels joves músics. El següent concert es va celebrar el 13 de juliol en la Plaça de Bous de Macastre, on la banda va tornar a impressionar amb la seua habilitat i cohesió.

Finalment, el 15 de juliol, la banda va tindre l'honor de clausurar el Congrés Internacional de la IGEB a València, destacant la rellevància d'esta participació en la 27a edició d'este prestigiós congrés de música de vent. Esta actuació va ser especialment significativa, subratllant la qualitat i el reconeixement internacional de la Jove Banda Simfònica. Així mateix, la Jove Banda Simfònica va participar el 20 de juliol en el Certamen

Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En esta ocasió, van adaptar el seu repertori per a incloure la peça “American Danses” i van ser els encarregats de tancar la secció primera del dia. Esta ha sigut la quarta vegada que la banda ha participat com a agrupació convidada en este certamen, al qual ja va ser convidada prèviament en 2014, 2018 i 2022. L'actuació en este certamen reafirma el prestigi i l'excel·lència de la formació, consolidant la seua reputació en el panorama musical internacional.

La implicació i l'esforç dels joves músics han sigut fonamentals per a l'èxit d'esta gira. La Jove Banda Simfònica de la FSMCV no sols ha oferit una experiència enriquidora als seus integrants, sinó que també ha demostrat la seua capacitat per a interpretar un repertori divers i desafiador. Amb la direcció d'Enrique Montesinos, la banda ha aconseguit captivar al públic i reforçar el seu prestigi com una de les formacions musicals més destacades de la Comunitat Valenciana.

Declaracions del director

Enrique Montesinos, el director de la Jove Banda Simfònica per a esta temporada, ha expressat la seua satisfacció amb els resultats obtinguts. “Esta gira ha sigut una oportunitat única per als joves músics d'experimentar l'alt nivell d'exigència i la satisfacció que comporta interpretar un repertori tan divers i complex. Estic increïblement orgullós de l'esforç i la dedicació de cadascun dels membres de la banda”, va afirmar Montesinos. El seu lideratge ha sigut crucial per a guiar a la banda a través d'esta exitosa temporada.

El futur de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV és prometedor. L'experiència acumulada durant esta gira no sols ha millorat les habilitats musicals dels seus membres, sinó que també ha enfortit els llaços entre ells. La combinació de talent, esforç i direcció experta garantix que la banda continuarà sent un pilar fonamental en la promoció de la música i la cultura en la Comunitat Valenciana i més enllà.

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV continua sent un far d'excel·lència i dedicació en el món de la música, i el seu futur s'albira brillant amb noves oportunitats i desafiaments per davant.