Un viatger per terres valencianes, el 1599 (III)

Més dura li degué semblar la continuació del viatge. De fet, la descripció de les terres del sud continua amb Xixona, el camí a la qual li resulta “trabajoso” i on sembla que va assistir a unes esposalles d’alguna dama noble a la qual acompanyaren més de quaranta cavallers. Dels productes agrícoles destaca la “garofa que dan a las bestias” i després s’entreté a descriure com de difícils són les muntanyes que separen aquella “villa del rey” de la següent aturada: Alcoi. Un camí que va fer a començaments de desembre i, a més, amb un oratge dolent.

Cuelbis segueix després dient que Alcoi “es un pueblo muy bueno, cercado de fuertes murallas y assentada sobre una peña viva”, al costat d’un riu. Previsorament, “no dexaron entrar por el miedo de la peste” -una pesta que estava causant estralls en aquella zona en aquells moments. Per això la descripció d’Alcoi és ben curta i només afegeix que en una muntanya veïna es pot veure una creu de marbre blanc que assenyala el camí a Cocentaina.

D’aquesta vila senyorial explica que el seu comte havia estat més de “XXV años prisionero del rey, solamente por una bofetada que dio al conde de Albayda, andando en una grande procesión del santo Sacramento en la ciudad de Valencia” -extrem que desconec però que, si va ocórrer, el deu saber el meu amic i erudit Abel Soler- i que va costar molts diners aquell pleit. També indica que hi va nàixer el canceller Covarrubias -regent del Consell d’Aragó.

A més de dir que van passar tot un dia allà, aturats per la pluja, assenyala que el taverner era “hombre muy vellaco y pícaro y sobervio” -a saber què hi va passar!- i finalment parla d’un raval on vivien els moriscos.

L’eixida de Cocentaina degué ser complicada i descriu amb detall els patiments per creuar el barranc, que devia de vindre crescut pels aiguats, i on va haver alguna desavinença amb un frare i arribaren a disparar algun tret i tot...

D’Albaida diu que estava poblada de moriscos i “poquitos christianos viejos”; i parla del monestir que hi ha en el camí -amb “arboledas, alamedas y cipreses, muy rico”.

El Palomar, Montaverner, Alfarrasí -on van passar la nit i on sembla que el taverner o un hoste tenien mal francés amb “grandissimos dolores”- i Bellús, ocupen poques línies, i de seguida es descriuen els “Baños de Xátiva”, que són els Banys de Bellús, “cuya agua es muy templada y medicinale para enfermedades, dolor de piedra, gota y otros que procedent del humor sanguíneo”.