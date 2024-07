Imprescinllibres: suggeriments literaris dels nostres ressenyistes per a un estiu de foto i por

Si durant l’estiu passat des de Va de Llibres! vam mullar-nos amb una sèrie de títols d’imprescindible lectura, ara passem la responsabilitat a algunes de les protagonistes del sector del llibre. Al llarg d’aquestes setmanes vinents, ressenyistes, il·lustradores, poetes, editores i bibliotecàries presentaran les seues recomanacions per a les vacances. Aquest dilluns és el torn de quatre ressenyistes habituals del Va de Llibres: Joan Belló, Andrea Torres, Xelo Mir i Jesús Huguet. Comencem!

A peu de foto, de Francesc Vera i Xavier Serra (Editorial Afers)

Joan Belló ho té clar i llança ‘A peu de foto’ a aquest oceà, un llibre que recopila les fotografies que, durant uns mesos entre 2010 i 2011, el fotògraf Francesc Vera i l’escriptor Xavier Serra pujaren setmanalment a un blog amb puntualitat i èxit de públic. El llibre es tracta d’un catàleg a mig camí entre la narració breu i la columna periodística, i la fotografia d’assaig i el reportatge. Segons explica Belló, aquest llibre reuneix “unes cròniques i divagacions amenes i variades, puntejades amb una ironia molt sàvia. Cada fotografia, una història. Cada història, una fotografia”.

‘Dona vida llibertat, de Marjane Satrapi (Editorial Finestres)

“Un gran compendi per a entendre el que ocorre a l’Iran”, segons explica Andrea Torres. Aquesta “conjugació d’estètica i coneixement” en format de llibre il·lustrat, reuneix, sota la coordinació de la historietista iraniana Marjane Satrapi, una sèrie d’expertes, autores, geògrafes i politòlogues que expliquen tots els ressorts sobre els quals funciona el país del golf Pèrsic: des de qui governa a Teheran o com funciona la censura, fins a la realitat que es viu a la presó d’Evin, la qual congrega manifestants, artistes i presoners polítics.

Nascuts del fang, de Víctor Labrado (Edicions Bromera)

Xelo Mir opta pel darrer Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, ‘Nascuts del fang’. Defensa Mir que “és temps de no oblidar les arrels i protegir el territori”, una tasca que Víctor Labrado desenvolupa en una obra situada a la marjal que envolta l’Albufera. Amb prosa vibrant i llenguatge genuí, l’obra emmarcada entre els anys 50 i 80 recorda el funcionament d’un món que ja no existeix, on tot s’aprenia a l’ombra del pare i l’existència estava marcada per la jerarquia familiar, amb la dura vida als aiguamolls, els secrets de família i les relacions entre propietaris i jornalers com a protagonistes d’un relat inoblidable.

La gran caminada, de Stephen King (Editorial Males Herbes)

Jesús Huguet posa punt final a aquest primer capítol amb ‘La gran caminada’, de Stephen King (escrit com a Richard Bachman). Huget proposa entrar en aquest “demencial concurs on cent joves han de caminar sense parar, fins que només en quede un, per assolir un fantàstic premi… l’única oportunitat de triomfar en una societat que no els ofereix cap futur”. King és un clàssic dels estius i aquesta, segons diuen, la seua obra més experimental.