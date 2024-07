Ressenya setmanal: País Valencià, eixida d'emergència

No País Valencià

Als valencians no ens convé ser espanyols. País Valencià, eixida d'emergència, trenca amb la visió utòpica del sobiranisme, que l'anticipa com a irrealitzable i naturalitza la colonització espanyola, per a plantejar que l'autèntica distopia és la ja viscuda: car els valencians paguem per ser i per a ser espanyols.

Últims en recursos públics per càpita en el repartiment anual de l'estat, la situació, lluny de ser atzarosa, obeeix a la lògica colonial per la qual la submissió territorial garanteix un major servilisme i infradesenvolupament de les estructures i superestructures pròpies per a seguir ofrenant "noves glòries a Espanya", en forma de terra de cambrers per a Madrid i geriatres per als europeus.

Ricard Chulià duu a terme un assaig precís, hereu de Fuster i Mira, que en clau nacional tracta de buscar els eixos polítics per a triomfar en una nova etapa que s'obri després de l'esgotament del recorregut menys valencianista de Compromís per a eixamplar les bases. No per no haver-ne extret els fruits polítics la considera errònia; ara bé, destaca la necessitat d'identificar el final del recorregut bla del valencianisme i insta a trobar en la independència el sentit i la raó polítics per no encallar en l'avanç. Una idea força per a no cedir en educació, als colps del provincianisme castellà a Alacant, en dieta mediàtica... en qüestions de País.

Un llibre que fixa el rumb contra l'assimilació espanyolista dels partits centralistes, incapaços de defendre'ns de les seues pròpies lògiques d'ocupació, malgrat els intents de mostrar un perfil autonòmic amb les ja tan habituals figures de cuneros o polítics d'importació, que veuen el seu territori com una escala d'ascens al poder real a Madrid.