Dansa València reprèn les residències amb institucions estatals i internacionals

El festival Dansa València, que impulsa l’Institut Valencià de Cultura (IVC), dinamitzarà la creació contemporània de la Comunitat Valenciana amb l’engegada en els pròxims mesos de residències artístiques en col·laboració tant amb institucions locals, com a estatals i internacionals.

L’objectiu d’este projecte és contribuir a «sostenir i expandir la creació contemporània local a partir de sinergies amb altres espais de creació i exhibició còmplices», ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En concret, el festival renova la seua col·laboració amb la Universitat de València, el mercat professional Fira B! de les Illes Balears, Laboratori d’Arts Vives (LAV) de Canàries i el centre KVS de Brussel·les, que aportaran recursos i coneixements especialitzats per a garantir la viabilitat d’esta iniciativa. Així, en el mes de setembre Dansa València envia a Julia Irango al Laboratori d’Arts Visques de Canàries (LAV) per a una residència artística d’aprenentatge. A més, s’han tancat sengles residències tècnica i artística amb la Universitat de València.

D’altra banda, per al mes d’octubre s’ha seleccionat una peça coreogràfica per al mercat professional d’arts escèniques de les Illes Balears, FIRA B!. Així mateix, s’ha renovat per tercer any consecutiu l’acord amb el KVS Brussel·les, pel qual aquest centre flamenc ofereix una estada de creació en la Companyia Real de Teatre de la capital de Bèlgica.

La directora de Dansa València, María José Mora, ha destacat que este programa de residències de dansa «oferix a les artistes i companyies seleccionades l’oportunitat de treballar en entorns especialment dissenyats per a la creació artística». «La iniciativa busca proporcionar espais i recursos necessaris perquè coreògrafs i formacions locals desenvolupen els seus projectes, es connecten amb altres contextos artístics i enriquisquen l’escena cultural de la nostra comunitat», ha destacat.

Julia Zac serà la creadora que desenvolupe en estos pròxims mesos una residència en el KVS, institució adscrita al Departament de Cultura, Joventut i Mèdia del Govern de Flandes. Durant les seues dos setmanes d’estada en la capital belga, l’artista becada podrà no només disposar d’un espai d’assaig, sinó també d’assessorament artístic i accés a la xarxa d’este centre de producció que és, a més, espai de residències.

L’argentina establida a València presenta en ‘The Task of Moving’, una coreografia que combina diferents tasques físiques i crea estructures temporals efímeres, «que apareixen i desapareixen com a figures fantasmals». En la seua investigació és fonamental la idea de desplaçament com a forma d’habitar i reinventar l’espai.

D’altra banda, la companyia Eyas Danse Project ha sigut la beneficiada amb la promoció, visibilitat i reconeixement que brinda participar en el mercat FIRA B!, organitzat per l’Institut d’Estudis Baleàrics. En esta edició, la col·laboració amb el mercat professional a Mallorca inclourà una invitació recíproca. D’ací la selecció de la peça de carrer ‘Oru & Kreya’. n