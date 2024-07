Cinquanta joves s'endinsen en un Erasmus rural per la Serrania del Túria

Un total de 50 joves de diferents punts de la Comunitat Valenciana van iniciar el passat 20 de juliol, i fins al 2 d'agost, una aventura pels municipis més emblemàtics de la comarca de la Serrania del Túria. Concretament, la segona edició de l'Expedició Cavanilles recorre durant estes dos setmanes els paisatges, el patrimoni, les costums i les tradicions de les localitats de Pedralba, Bugarra, Gestalgar, Sot de Chera i Chulilla amb l'objectiu de difondre entre els participants el medi rural valencià, que, en moltes ocasions, és desconegut per estos joves. En este sentit, els 50 integrants d'entre 15 i 17 anys participen en diverses activitats culturals, formatives i d'aventura amb l'objectiu de despertar una consciència social, activa i compromesa amb el territori valencià i garantir així la transmissió del seu patrimoni cultural, natural i històric al temps que es promou i normalitza l'ús del valencià entre els més joves.

L'activitat recorre altres municipis de la comarca, que ja va visitar l'expedició durant les vacances de Setmana Santa. "Estem seguint el transcurs del riu Túria. És una continuació de l'expedició que vam iniciar en Pasqua, ja que es tracta d'una regió desconeguda, però amb una gran riquesa cultural i patrimonial", assenyala el responsable de l'expedició, José Francisco Requena. Durant estos dies, han realitzat tallers entorn la fauna de la zona, han visitat localitats, han conegut el seu patrimoni i han disfrutat de diferents activitats. "És una experiència molt enriquidora, ja que es tracta d'un grup de joves molt participatius, amb moltes inquietuds i molt implicats, posat que es preocupen pel territori. Veus com van evolucionant al llarg dels dies", reconeix Requena.

Julia Ferri, veïna de Montaverner, és una de les joves que participa en esta expedició. Reconeix que es tracta d'un projecte molt "il·lusionant". "És una bona eina per conèixer l'entorn, desconnectar i eixir de casa", indica Ferri, qui no havia visitat mai esta comarca.

Per la seua banda, Alberto Sixto, de Castelló, tampoc havia visitat mai la zona, però va descobrir este projecte a través d'una xerrada realitzada al seu institut. "M'agraden molt les rutes, per la qual cosa era una gran oportunitat per conèixer la varietat de paisatges. A més, mai havia fet una expedició d'estes característiques", recalca. La jove Celia Cutillas sí que havia participat en altres voluntariats, però reconeix que esta experiència és molt diferent. Ella ha tingut l'oportunitat de gaudir del projecte amb una altra amiga. "Vam fer l'entrevista i ens van acceptar a les dos", recalca.

Tot i que els integrants apuren els últims dies, reconeixen que els agradaria que l'expedició fora més llarga. "Estem cansats perquè no parem, però voldríem estar més temps, ja que ara és quan ens coneixem més i estem més units", indica Cutillas.

L'expedició finalitza este divendres amb un acte de cloenda, on s'entregarà un diploma a tots els integrants i es projectarà un vídeo amb imatges sobre el viatge.

La realització d'este projecte juvenil i sociocultural és realitza gràcies al patrocini de la Diputació de València i la col·laboració de la Presidència de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, À Punt, Institut Valencià de la Joventut i Agenda Valenciana Antidespoblament, entre d'altres. El propi responsable de l'expedició recalca que l'objectiu és realitzar l'expedició durant molts anys perquè "altres joves puguen participar i gaudir d'estes eines per descobrir el nostre territori".