«VaDeBo» torna als escenaris amb 'energies renovades'

“VaDeBo” és un terme emprat en pilota valenciana pels jugadors per avisar que ja no estan escalfant, i que la partida començarà. També és el nom del grup valencià que es va fundar el 2013, i que va traure el seu primer senzill autoeditat, 15-NET i, EP 30-NET, el 2014. El 2015 de la mà de la discogràfica Maldito Records, publiquen “Travesses”, un any després “Actitud”, i posaven fi a cinc anys de trajectòria el 2018 amb “La por”. Així, es van consolidar dins del panorama musical valencià com a grup referent de música de “mestissatge”, de rock, rap, ska i hip-hop, també presents mitjançant la seua música a les lluites polítiques que travessaven el seu context.

Però, després de sis anys de pausa, VaDeBo torna als escenaris. El grup valencià inaugura la nova etapa el 3 d’agost al festival Cinturó Jove Fest d’Aldaia (2, 3 i 4 d’agost), en el que també actuen altres grups com Mafalda, La Fúmiga, o Los de Marras. “Al llarg d’aquests sis anys, mai ha estat damunt de la taula el fet de poder tornar”, comença contant Dani Redó, un dels vocalistes del grup. Tot i això, cap d’ells va abandonar la música, han anat fent però “sempre de mantera informal”. Ara, expliquen, s’han “donat les circumstàncies i les ganes de tornar a juntar-se, ha sigut quasi de casualitat”, conclou.

El grup ha anunciat el regrés amb un nou tema “L’espera”, la cara A, que serà complementada més endavant amb la B, «que comptarà amb el mateix esperit i estima que la cara A», conformant el single “L’espera al teu costat”, produït per Maldito Records. De moment, no tenen previst l’eixida d’un nou àlbum. A “L’espera” es parla de “tornar a començar”. Per al vocalista continuen sent els mateixos, “però tornem a començar amb energies renovades, d’una forma més madura i amb altra manera de gaudir del començament, posant per davant el divertir-nos i cuidar-nos”.

La nova música més que novetats té un canvi de filosofia: una producció feta des de casa. Tant la cançó publicada com les pròximes venen de la mà de Toni García, el tècnic que porta amb el grup des dels seus inicis, així com la producció musical està en mans de Carlos Esteban, qui també és bateria del grup. “És una cosa que volem fer amb la gent que tenim a prop”, explica Rodó. Tanmateix, respecte a la música en què treballen, afegeix que “pensar en la nova música on ens conduïa era a reflexionar sobre quina havia sigut la nostra trajectòria com a grup, el temps que hem estat separats i sobretot les sensacions de tornar a veure’ns i treballar junts”.

Tornada indefinida

El panorama musical valencià està canviant, per a Dani Rodó “abans hi havia un nucli de grups molt polititzats i en un circuit molt concret que ara ja no està, també hi ha d’altres que van marxant i això és una llàstima”. VaDeBo torna ara de forma indefinida i no planejada. “El que projectem és que això dure fins que continuem gaudint de la música”, exposa Rodó.

De la mateixa forma que es van acomiadar, Agustín Expósito, Dani Rodó, Carlos Esteban, Víctor Ferreró, Álvaro Lorca, Carles Zapater es pugen a l’escenari d’Aldaia amb “molta il·lusió i amb ganes de fer més concerts”. n