Les cançons de bressol també son per als adults

Les cançons de bressol sempre han sigut cantades pels pares i mares per intentar dormir als fills. Així, quan els més menuts no volien descansar, els familiars els intentaven relaxar interpretant alguns d’estos temes. No obstant, la soprano valenciana especialitzada en música antiga, Èlia Casanova, ha intentat expandir el seu ús a tota la societat amb la publicació del seu nou disc Nana 2. En ell, recull un total d’onze cançons de bresoll procedents de diferents punts d’Espanya i que estan interpretades ‘a capella’ per l’artista per mostrar la singularitat de cada territori i la manera que utilitzen per dormir als més menuts. Entre els temes, destaquen «Duérmete niño chiquito», «A dormir va la rosa», «Loa loa txuntxurrun berde», «Levantati segundo», «Naneta nana», «Arrorró», «O neniño o que vene el coco», «Sa niñeta té soneta», «Durme, durme, hermozo hijito», «La lluna, la bruna» i «Arrolo de domaio». Així, entre els dos àlbums s’inclouen lletres en castellà, valencià, gallec, basc o portugués.

Casanova es va endinsar en el món de les cançons de bressol durant la pandèmia, quan va traure el primer volum, que, a més, va estar nominat als Premis Carles Santos de la Música Valenciana en 2020. L’objectiu d’aquell disc era transmetre estos temes que han passat de generació en generació i conservar-los en el temps, ja que molts d’ells s’han perdut. «Algunes de les cançons interpretades són conegudes, mentre que altres hem hagut de buscar-les amb més deteniment, ja que no hi havia molta informació», assenyala. Casanova reconeix que, tot i estar destinades als més menuts i menudes, algunes d’elles parlen de temes profunds com l’amor i el desamor. Tot i que les melodies són les que es queden marcades en la societat, en les seues paraules, «les lletres també són importants i profundes».

Cançons populars

En este disc, la intèrpret inclou cançons tradicionals, que es transmeten oralment, i altres populars, que són més conegudes i que no passaren desapercebudes entre els oients, que probablement viatjaran fins la seua infància. «La majoria dels temes del primer disc encara es canten als més menuts, però en este cas no són tan destacades», afirma. Per això, en alguns casos, la recerca ha sigut complicada, ja que no s’hi conserven partitures, per la qual cosa s’han aprés de manera oral, ja que tenen més de 70 anys.

Portada del disc. / Levante-EMV

Música per a relaxar-se

Casanova explica que, encara que estes cançons s’utilitzen per a dormir als més menuts, també hi ha adults que es relaxen escoltant-les després d’un dur dia de treball. «Com a curiositat, el propi tècnic del disc em deia que havia de treballar durant unes estones determinades, ja que s’hi adormia escoltant les nanes», afirma.

Per això, l’artista inclou en el disc no sols les lletres d’estes cançons, sino també una sèrie de recomanacions, tant per a xiquets com per a adults. En el cas dels bebés, indica la importància de crear un ambient íntim i relaxat després del bany, reconèixer quines cançons ajuden més al menor, escoltar-les repetidament per aprendre’s la lletra i, posteriorment, cantar-li-la mentre es troba als braços per a que note la vibració del pit. «No importa no saber cantar, ja que per a ell allò important és conservar el ritme. El més idoni és mantindre un lleuger moviment del peu, en un balancí o moure el bressol de manera constant».

Per altra banda, en el cas dels adults, recomana crear una rutina de son durant una hora determinada, trobar-se en un ambient íntim i relaxat (possiblement sense llum), escoltar el disc complet i programar el dispositiu per a que s’apague en un temps determinat. «No sabia que podia ser tan útil per als adults», afirma.

Tallers

A banda del disc, la valenciana Èlia Casanova també realitza tallers per a pares i mares entorn les cançons de bressol. En ells, intenta reprendre la funcionalitat originària d’este gènere per a que es torne a transmetre de generació en generació.