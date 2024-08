Un viatger per terres valencianes, el 1599 (IV)

De Xàtiva -següent parada de Cuelbis-, diu que “es ciudad grande y rica. Está fundada sobre un requesto de monte no muy pendiente y áspero, en cuya cumbre ay dos fortalezas, mayor y menor, puestas sobre dos altes rocas y cercadas de un mismo muro, sobre la peña tajada”. També indica que “ay soldados en guarnición”. La descripció de la seua riquesa es basa en el camp: “es muy fèrtil y alegre; críase mucha seda y tiene frutas en abundancia, principalmente de agrio: naranjas, limones, granadas. Aquí se venden muchos margeillones de que están llenos los campos”. Taronges, llimes i magranes... i els margallons que jo encara recorde haver menjat, de molt menut. També assenyala que és la ciutat “que más gente noble y cavalleros tiene” y diu que “está cercada de muy buenos muros, regalada de vino lindíssimo y muy blanco pan”. Com a bon viatger erudit, recorda el període romà i indica que hi varen nàixer “varones muy doctos”. Transcriu una làpida del 1572 i sap que va ser el bressol dels papes Borja i -erròniament- del fill d’Alexandre, Cèsar.

A Xàtiva va arribar el dia de la Puríssima i marxaren cap a l’Ènova -Lenosh, segons l’edició que seguim-, “pueblo morisco”. El camí el descriu ple de tarongers, que “no estan cercadas de muros o otras coses, de manera que los pasageros pueden tomar tanto que quieren” -és clar, furtant-ho als seus amos... De la Pobla Llarga -Puebla del Rey- només diu que és un “pueblo grande” on varen passar aquella nit.

La següent població que descriu és Alzira, a la qual dedica bastants línies: “es una de las muy buenas y fuertes ciudades del reyno de Valencia, asentada sobre el dío Xúcar, no muy lexos de la mar”; i recorda la seua toponímia en temps dels romans i que “los moros llamaron a esta villa Algezira, tierra hecha isla”. Parla també dels dos ponts que hi ha, “fuertíssimos y hermosíssimos y de buena cantería, asentados sobre los dos braços del río”; i tot seguit comenta l’heràldica local: la clau de l’escut que segurament va veure a la porta de la casa de la vila. A més, encara parla de com és un “bien proveydo pueblo de carnes, caça, pan, vino, azeite, lino, cáñamo, miel” i diu que “ay mucho trato de azúcar que crece y de seda que se cría en su comarca”. Indica que a prop es troba Biar -una confusió, sense dubte- i d’allà destaca la producció de mel, que “es muy blanca y haziéndola en sus vasijas se pone muy dura”. Després s’entreté donant teories sobre la toponimia del lloc, en relació amb el llatí Apiadium -i en connexió amb les abelles.