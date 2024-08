Cultura aposta per conservar l’arquitectura de pedra en sec

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, destina aquest any prop de 480.000 euros en ajudes per concurrència competitiva per cofinançar la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec a la Comunitat Valenciana.

L’objectiu és col·laborar en la protecció de construccions tradicions amb valor històric com neveres, refugis de pastor, murs, escales o aljubs, entre altres, que estiguen realitzades mitjançant la tècnica de pedra en sec.

En concret, es destinaran 130.471 euros per finançar al 100% els treballs de catalogació d’aquestes construccions en 14 municipis de la Comunitat Valenciana.

De les construccions selecionades per la seua recuperació i restauració, deu pertànyen a la província de Castelló (Albocàsser, Alcalà de Xivert, Atzaneta del Maestrat, Barracas, Cabanes, Canet lo Roig, Matet, Navajas, Vilafranca i Villanueva de Viver), dos a la província d’Alacant (Crevillent i Sant Joan d’Alacant) i un a la província de València (Castielfabib).

Per altra banda, la Conselleria ha concedit 347.838 euros en ajudes per col·laborar en 35 projectes de recuperació, restauració, conservació i senyalització preventiva que servisca per al manteniment i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec al voltant del territori de la Comunitat Valenciana.

La majoria dels treballs subvencionats corresponen a municipis de la província de Castelló (Aín, Azúebar, Castellnovo, Chodos, Culla, Eslida, Herbers, Montán, Palanques, Pina de Montalgrao, Sant Mateu, Soneja, Sot de Ferrer, Sueras, Todolella, El Toro, Vallibona, Vilamalur, Villores, Vistabella del Maestrat, y Sorita del Maestrat).

Tanmateix, s’han aprovat les ajudes per la protecció de construccions de pedra en sec a Aras de los Olmos, Casas Bajas, Chelva, Quart de les Valls, Vallanca i Yátova, en la província de València; i en Benifat, Bolulla, Castell de Guadalest, Confrides i Fageca en la província d’Alacant.

A les intervencions deuran aplicar-se criteris adequats de restauració, amb l’obligació de conservar-se al màxim els elements originals i utilitzar exclusivament les tècniques constructives tradicionals de pedra en sec, documentant tant l’estat previ del bé, com el procés de restauració i el resultat final.