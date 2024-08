Imprescinllibres (VI): les editorials avisen dels títols que no t’has de pedre

Arriba el torn per a les editorials dins d’aquesta sèrie d’articles en els quals professionals del sector del llibre recomanen títols per a omplir l’estiu de lectures. Les responsables de l’edició proposen una variada selecció que contempla des de novel·la, teatre i poesia a escala valenciana i, també, internacional. Ací deixen un llistat de delícies literàries que, si encara no han passat per les teues mans, ja no haurien de tardar en fer-ho.

Valentino, de Natalia Ginzburg (El·la Geminada)

Sembra Llibres juga doble i llança dues recomanacions. La primera d’elles ix de les mans de Mercè Pérez, qui recomana ‘Valentino’, la novel·la de l’escriptora italiana Natalia Ginzburg editada per El·la Geminada. Pérez la defineix com «una porta d’entrada fantàstica a l’obra narrativa d’una de les millores autores de la literatura italiana del segle XX».

Sabia llegir el cel, de Timothy O’Grady i Steve Pyke (L’Agulla Daurada)

Samuel Fenollosa redobla l’aposta de Sembra Llibres amb «un magnífic relat, construït amb paraules i imatges entrecreuades, que ens mostra la realitat dels irlandesos que es van veure abocats a abandonar la seua terra per a sobreviure». Ací un home es troba sol al final de la vida i recorda la infantesa a l’oest d’Irlanda. Recorda el país, les marines, els bars, la música que tocava i la dona que va estimar en una narració elegíaca.

Les cendres de Pasolini, Joan C. Pons Alorda (Lleonard Muntaner)

Per la seua part, Pau Sanchis, editor de Del Buc, torna a dirigir la mirada a la península Itàlica amb el primer assaig de Jaume C. Pons Alorda, obra, la qual, assegura, «és una lectura profunda i abrandada d’un autor europeu fonamental, híbrida entre l’assaig, el poema i el dietari, escrita amb passió i amb coneixement de causa». En ella, Pons Alorda indaga els entreforcs de l’obra, la figura, les arrels i les herències de l’escriptor i director de cine italià Pier Paolo Pasolini.

Un ram convuls de síl·labes de vidre. Homenatge a Vicent Andrés Estellés, de Josep Lozano i Salvador Vendrell (Perifèric Edicions)

La presidenta de l’Associació d’Editorials del PV, i editora a Balandra Edicions, Àfrica Ramírez, apunta a la poesia. Dins del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, Salvador Vendrell i Josep Lozano llancen «un magnífic recull de veus que, amb bellesparaules, recorden al poeta valencià». Sens dubte, un imprescindible d’enguany.

Una carretera sense arbres de Claudia Serra (Sembra Llibres)

Marc Senabre, editor a Edicions Bromera, cluca l’ull als seus col·legues de Sembra Llibres per a recomanar ‘Una carretera sense arbres’, de Claudia Serra. El motiu? «Reivindicar la lectura de teatre». En aquesta travessia que ha captivat crítica i públic, Serra mostra les diferents cares de l’abús de poder per a parlar de les conseqüències dels silencis i les complicitats que l’acompanyen amb uns personatges que s’esdevenen dues bèsties a punt d’explotar.n