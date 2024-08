Ressenya: "El fantàstic Hotel Mandarina" d'Esther Climent Gosp

Distopia per a joves

A "El fantàstic Hotel Mandarina", una protagonista femenina, Nina, haurà de resoldre enigmes per tal de recuperar la seua vida en un plàcid hotel familiar on viu amb els pares i la gateta Doki quan la bruixa de Daf trenca la tranquil·litat i envia els nostres personatges a un món distòpic on només Nina podrà revertir la situació. Els pares han de deixar sola la Nina per anar a l’hospital on naixerà el seu germà i seguidament una sèrie de successos màgics i misteriosos trenquen la pau i l’ordre generant un caos on màgicament s’hi afigen noves habitacions a l’hotel que és pres per una colla d’éssers fantàstics. La gateta Doki com a nexe entre els dos mons i un ‘animorf’, Riu, que ha passat pel mateix que Nina i té la capacitat de convertir-se en allò que decideix l’ajudaran en la seua aventura en uns escenaris que ens recorden un Blade Runner cítric amb unes bambolles dins de la realitat prenent la forma de mandarines annexes a l’hotel. El missatge de la família com a nucli de seguretat, malgrat les aventures viscudes pròpies de la fantasia i el misteri s’adequa al públic juvenil famolenc d’històries màgiques on els dolents acaben fora i no han d’aconseguir trencar l’estabilitat. També s’hi veuen els conflictes familiars entre la tia atrapada per la bruixa i la mare de Nina que aconsegueix solucionar la protagonista. Esther Climent Gosp fou la guanyadora de la XXIX edició de Premi Carmesina de Narrativa Infantil amb la novel·la Heli Argilés i els misteris de l’aigua (Edicions Tàndem, 2020) on també feia servir el misteri i els mons fantàstics i paral·lels per connectar amb el públic infantil i juvenil des dels 9 als 12 anys aproximadament. A més ha publicat diversos poemaris (haikus i tankes) i relats curts.