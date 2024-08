Panxo torna als escenaris després de l’adeu de Zoo

“Torna Rawpublik, tres lustres després, quan ningú ho esperava i s’apunta el monet a Nova York, menjant fast food, cuinant hip-hop”, comença rapejant Toni Mejías a “Redemption”, la primera cançó, i nom de l’àlbum del grup de rap, que compta amb set cançons i que està produït per White Trash Studio. Fa un any que Rawpublik - format per Panxo (Zoo), Toni Mejías (Los Chikos del Maíz), Toni Fort i Roy Carlovich (Andreu)- va anunciar que havien viatjat fins a Nova York per «cuinar» nous temes.

Fa 20 anys a una jam de rap, Toni, Panxo i Andreu (Roy Carlovich), es van conèixer i “gràcies a les inquietuds musicals es van convertir en bons amics”. Ara, el grup de rap anuncia que pujarà als escenaris el 9 d’octubre a Alzira, a un recinte firal on també actuaran The Tyets, Xavi Sarrià, Julieta, i Niuss.

Pel 2009 Toni i Andreu van traure una maqueta de rap amb el nom Ensayo sobre la fluidez, però, els projectes vitals de cadascun dels membres els van portar per camins diferents, arribant a fer un sol concert, al que Panxo es va sumar com a tercer MC. Més de 10 anys després de discos i concerts amb trajectòries separades i col·laboracions molt puntuals, s’ajuntaren 7 dies a un pis de lloguer a Nova York, al mateix edifici on ja feia anys que vivia Andreu. "Una setmana tancats a un pis escrivint i enregistrant ritmes", relaten. Sols els va fer falta un micro, una targeta i un ordinador. També els va acompanyar Toni Fort, per treballar tota la producció musical i per "espentar-los en aquesta bogeria", com assenyala Panxo. Però sobretot, es retrobaren per crear nova música, que van publicar al desembre i presentar el mateix mes als escenaris per primera vegada del Festivern a Tavernes de la Valldigna.

Panxo torna als escenaris després de dir adéu a 10 anys de Zoo el passat juliol al festival Pirata Beach de Gandia. Sota el lema "Hem sigut feliços", el grup del monet va posar fi amb una extensa gira on van recòrrer més de deu ciutats amb 14 concerts. Ho fa en forma de rap, i amb un nou equip. Aquesta és també altre nou projecte en el qual es submergeix un dels integrants de Los Chikos del Maíz, grup que va anunciar que a partir de l’1 de gener de 2025, "declaren una treva indefinida , de manera immediata i verificable" a la seua carrera artística.

En aquest sentit, Panxo també ha anunciat que el grup Rawpublik té altra data prevista a una sala de Barcelona que “anunciaran en breu”.