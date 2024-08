València, epicentre del podcàsting amb el FestiValPod

El món del pòdcast ha arribat per a quedar-se, en l’actualitat s’ha consolidat com un mercat i una audiència ascendent. Prova d’això és la quantitat i diversitat de programes de gran qualitat que s’estan produint durant els últims anys, la qual cosa ha comportat una evolució de la indústria audiovisual tal com la coneixíem.

El València Podcàsting Fest, FestiValPod abreviat, és una iniciativa que pretén situar la ciutat dins de la indústria del pòdcast, a través d’unes jornades de dos dies en què es podrà gaudir tant de diferents formats de podcasts en directe, així com de classes magistrals per a poder conéixer un poc més en profunditat sobre el desenvolupament d’aquesta classe de projectes. A més el FestiValPod comptarà amb una zona d’indústria que tindrà com a objectiu la selecció de nous projectes que es presentaran durant eixos dies a operadors i productores de pòdcast.

El FestiValPod se celebrarà durant el 21 i el 22 de novembre en dos espais diferents: per una part, en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i, per l’altra, en La Mutant, l’espai d’arts vives de la ciutat de València. A més, per a aquesta edició, el cartell ha estat dissenyat per l’artista Natxo Sarvatxo, il·lustrador i creador de continguts de Castelló de Rugat.

L’entrada al festival serà gratuïta, prèvia inscripció tant per a les masterclass com per als pòdcasts en directe. Des de l’organització es fa una crida a «estar atentes i atents a les xarxes socials perquè les plaçes seran limitades segons l’aforament».

FestiValPod és un festival organitzat per Tresdeu Mèdia que compta amb el finançament del Ministeri de Cultura dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, de Pro21cultural i À Punt Mèdia. n