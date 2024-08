Les cinc originalitats de Carlos Ferrís en Fontilles

«L’home busca naturalment la felicitat». És una frase recurrent del Pare Carlos Ferrís Vila (Albal, 1856–Gandia, 1924), cofundador principal del Sanatori de Sant Francesc de Borja per a Leprosos, conegut com a Fontilles. Esta reflexió defineix la qualitat humana d’un religiós imbuït pel catolicisme social fermament decidit a lluitar contra les injustícies socials, la pobresa i la marginació de molts treballadors del camp i la indústria del seu temps.

Nascut a Albal al si d’una família llauradora, feu el seu apostolat social a València, Gandia i pobles de la Safor i la Marina Alta. A Ferrís se’l coneix sobretot com a cofundador de Fontilles, l’any 1909, juntament amb l’advocat de Gandia Joaquín Ballester. Ambdós volien mitigar el problema social i de salut pública de la lepra en una època en què la por a la malaltia feia que els leprosos visqueren aïllats i abandonats en llatzerets. Enguany Albal celebra l’Any del Pare Carlos Ferrís en el centenari de la seua mort, el 18 d'octubre de 1924. En este marc, l’historiador Vicent Comes Iglesia ha impartit recentment una xarrada magistral sobre el compromís social del Pare Ferrís, en un acte organitzat per l’associació La Cultural. Comes, expert en història del catolicisme polític i social valencià, és autor del llibre Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009), manual de referència sobre l’obra més emblemàtica de Ferrís.

Taller de costura. / Archivo y Biblioteca Medica de Fontilles.

Més enllà de Fontilles, Ferrís va posar en marxa altres obres benèfiques que l’han convertit en un personatge admirat per catòlics i no creients. «Va posar en pràctica la doctrina social de l’Església i això el va dur a preocupar-se pels obrers, els xicotets llauradors i els marginats per raó de la seua salut, com els leprosos”, indica Comes. No de bades l’anomenaven “el Pare dels òrfens” i “l’amic dels obrers”. Apel·latius que descriuen encertadament el caràcter d’un home bo plenament convençut d’ajudar a les persones més necessitades.

Compromís amb els necessitats

“Carlos Ferrís fou un home de caràcter jovial i emprenedor, que a més predicava en valencià amb una oratòria vehement”, afirma Comes. Va fundar diverses obres socials per a les quals buscava el suport de seglars catòlics. Desenvolupà la seua obra primer com a sacerdot secular i a partir de 1893 com a membre de la Companyia de Jesús. L'arquebisbe de València el nomenà beneficiat de la parròquia de Sant Esteban i director espiritual de l’Hospici Casa de la Misericòrdia, on va fer un gran treball pels asilats. A més, va participar activament en la fundació del Col·legi Sant Vicent Ferrer de Sordmuts i Cecs i de l’institut de les Terciàries de Sant Francesc d’Assis i de la Immaculada. A més, en 1892 fundà El Ropero, que facilitava mantes, teles i peces de vestir als pobres. “Igualment –afirma Comes–, Ferrís creà un residència per a universitaris i col·laborà decididament en el Cercle Catòlic Obrer Cooperatiu de València entre 1888 i 1894”.

En la Companyia de Jesús, Ferrís fou col·laborador i deixeble del Pare Antonio Vicent, impulsor del corporativisme entre obrers i patrons com alternativa al liberalisme i el socialisme. Seguint l’estela del seu mestre, Ferrís fundaria la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Gandia en 1898 per a remeiar els mals de la usura sobre els llauradors.

Banda de musica de malats de Fontilles decada 1950. / Archivo y Biblioteca Medica de Fontilles

L’esperit de Fontilles

Això no obstant, Fontilles eclipsà les altres obres de Ferrís. Després d’un llarg camí de treballs preparatoris (1902-1908), el sanatori obria les seues portes el 17 de gener de 1909. El Pare Ferrís va marcar les línies d’acció i la filosofia de Fontilles amb l’ajuda del patronat de la institució. El jesuïta aportà a Fontilles un lema singular, “cures i consols”, que va aplicar en cinc originals línies que amb el pas del temps han configurat l’anomenat “esperit de Fontilles”.

La primera originalitat de Carlos Ferrís consistia en acabar amb els llatzerets i crear una colònia-sanatori que donara cures i higiene als malalts. Per a tal fi va concebre un gran complex de vora 800.000 m2 amb espais enjardinats i un conjunt d’edificis ben ventilats i separats, entre altres quatre pavellons per a leprosos, menjadors i dependències per al personal de servei, els pares jesuïtes i les monges franciscanes que atenien els malats. L’atenció sanitària als leprosos es va focalitzar en una infermeria i una clínica-laboratori per a la investigació bacteriològica i material de curació de la qual es feu càrrec el doctor Mauro Guillem. Espais que proporcionaven cures pal·liatives, higiene, medicació i investigació en millores terapèutiques i tractaments. Amb el temps Fontilles arribarà a ser el millor sanatori del món en el tractament de la lepra.

La segona originalitat del jesuïta albalenc radica en oferir als malats consols espirituals per a mitigar la seua desesperança. “Una institució creada per socialcatòlics buscava catequitzar i transmetre als malats fe i religiositat per a donar-los força i consol”, matisa Comes. La combinació entre ciència i caritat cristiana donarà bons resultats.

La tercera originalitat de Ferrís crear en Fontille una micro-societat autosuficient per mitjà d’un sistema d’autoproducció d’aliments dotat de camps de cultiu, corrals d’animals, cavalleria, vaqueria, forn de pa, molí d’oli, a més de tallers de fusteria i ferreria. Hi havia també espais per a activitats lúdiques (saló de teatre i banda de música) i tallers laborals de sabateria, costura i enquadernació, a més de llavador, església i cementeri. Aquesta autonomia va garantir la supervivència del sanatori enfront els recels l’exterior.

La quarta originalitat de Ferrís va ser obrir el sanatori a la societat. Ferrís va donar a conèixer la vida i les necessitats dels malats en el butlletí mensual La Lepra (1904-1908), que en 1909 es transforma en la revista Fontilles, la qual continua publicant-se actualment. Ferrís fou el fundador i principal redactor de les dos revistes fins a 1924. Fontilles recordava a la societat que no devia oblidar els leprosos i que calia ajudar al sanatori econòmica i materialment. L’interés de Ferrís era vincular la societat espanyola amb Fontilles, per la qual cosa va potenciar també una xarxa de penyes pro-Fontilles en molts pobles valencians i algunes ciutats espanyoles, les quals ajudaven econòmicament al sanatori i organitzaven visites al centre trencant el forçat aïllament dels leprosos.

Finalment, la quinta originalitat de Ferrís va ser articular un sistema d’ingressos basat en la caritat de la ciutadania ja que l’Estat mai ha cobert íntegrament les necessitats del sanatori. Ferrís articulà una economia dependent dels donatius de la societat civil que s’ha mantingut fins a hui. El prestigi de Fontilles ha fet aflorar moltíssimes donacions. Durant la dictadura de Primo de Rivera i la II República es van canalitzar les primeres ajudes públiques, que foren insuficients. El règim franquista fou especialment tacany amb Fontilles, el centre va sobreviure gràcies a les aportacions voluntàries de milers de ciutadans. Paradoxalment, ha sigut en el període democràtic actual quan les ajudes públiques s’han mantingut més estables.

Doctor Mauro Guillem. / Archivo y Biblioteca Medica de Fontilles

Reconversió de Fontilles

Erradicada la lepra a Espanya, van tancar totes les leproseries excepte Fontilles, que s’ha reconvertit i adaptat a noves malalties gràcies als fonaments que va posar Carlos Ferrís. Fontilles centra hui el seu treball en les àrees de sanitat i la solidaritat internacional. Tot i que encara alberga uns pocs leprosos, en els antics pavellons s’ha creat el Centre Geriàtric Borja (1998) per a persones dependents i el Centre Ferrís de Diversitat Funcional (2010). A més, a partir de la dècada de 1990, Fontilles s’ha internacionalitzat sota el paraigua de la Federació Europea d’Organismes contra la Lepra (ELEP). Utilitza els seus mitjans i experiència per a continuar treballant contra la lepra i altres malalties associades a la pobresa arreu del món. De fet, actualment Fontilles desenvolupa 22 projectes humanitaris de cooperació internacional contra la lepra i malalties desateses en diversos llocs d’Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica. Després de 115 el llegat de Carlos Ferrís a Fontilles continua viu.