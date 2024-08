Un viatger per terres valencianes, el 1599 (V)

Encara dins la Ribera, l’alemany Cuelbis diu d’Algemesí que és «buen pueblo», però el camí des d’Alzira li va semblar «muy ruyn y malo en tiempo llovioso y todo el invierno, porque es muy buena tierra y fértil de trigo, como en la provincia de Alemaña, Thuringia». De Cotes diu que és una «aldea» -llavors ja estava despoblant-se- i després indica que des d’ací a Almussafes «todo este camino es de campos llanos y despoblados». Tanmateix, indica que hi abunden els margallons i que el poble està ple de tavernes, on hi ha «muy buen pescado y mejor que yo he visto en este reyno, por la vezindad del estanque grandíssimo llamado Estanque de Almusaze, muy largo y ancho» -en referència a l’Albufera.

De Silla només diu que es un poble amb «una alta torre» i després indica que hi ha dos llogarrets més dels quals no recorda el nom i passa a Catarroja, d’on tampoc diu res.

Finalment, arriba a València, per un camí «bueno y alegre de muchos bosques y arboledas, que a gran pena se puede ver la ciudad». La descripció del Cap i Casal és molt més extensa i conté informació molt sucosa. Diu, en primer lloc, que és «una de las famosas y poderosas ciudades de las Españas» i recorda la llegenda del rei Rom -que l’hauria fundada-, seguint la falòrnia ideada per Annius de Viterbo i que hauria copiat i difòs ací Beuter. Els romans li haurien canviat el nom, i adverteix que altres la van anomenar Epidràpolis -per l’abundància dels pous a l’urbs-, mentre que d’altres l’anomerien València d’Aragó , «porque ganó a ella don Jayme, rey de Aragón» i València del Cid -perquè aquell la va conquistar als «moros». La ciutat seria d’antic «noble y poblada de los romanos» i d’aquells «parecen agora muchas piedras escritas». Incideix en el fet que està «puesta sobre la ribera del río Turia» i esmenta el Grau i com la ciutat «está cercada de muy fuertes y hermosas murallas y puertas, sobre las quales ay mucha artillería y grandes cañones; es gentil fortaleza muy grande con sus adarves y bestiones». També lloa les palaus, les esglésies i els monestirs, els jardins de les cases, les teles que s’hi elaboren i el comerç: «viven en ella muchos cavalleros y señores y mercaderes muy ricos que aquí tienen infinitas tiendas de todo género». I ho remata així: «verdad es que las más hermosas cosas se venden en la ciudad». Sobre els valencians, diu: «la gente es muy afable y cortés, amiga de los regalos, es de muy linda criança y se veste muy honradamente que los otros pueblos de España».

Una ciutat com València li va impactar, sense cap dubte, i va visitar i descriure la Seu, la Llotja, la casa del Cid, places i carrers, la Universitat, el Real i va transcriure algunes làpides. També, el Grau. Hi va romandre tres dies i sembla que li va cundir prou l’estada. n