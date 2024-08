El Centre del Carme oferix activitats per al mes d'agost

El Centre del Carme de Cultura Contemporània oferix diverses activitats lúdiques i divulgatives gratuïtes per a este mes d’agost.

L’equip d’Educació i Mediació, en col·laboració amb Pedagogías Invisibles, encarregats d’estos programes per al pròxim curs en el Centre del Carme, han preparat una sèrie d’activitats, de dimarts a diumenge, al voltant de les exposicions actualment en exhibició.

El programa va dirigit a tots els públics per a disfrutar en família durant el mes d’agost. En diferents horaris i amb inscripció prèvia, proposa una immersió guiada i interactiva a les entranyes de cada exposició.

Visites dialogades i activitats interactives

L’equip d’Educació i Mediació del CCCC proposa visites dialogades en grup per a donar a conéixer la història de l’antic convent carmelita i la seua arquitectura. Durant la visita, l’espectador podrà submergir-se en els processos creatius a través de recorreguts per les sales per a acostar-se als seus continguts i tindre l’oportunitat d’aprendre en grup.

Les visites dialogades proposen una immersió en les exposicions de ‘Esther Ferrer. El cuerpo atravesado por el género, el espacio y el tiempo’ i ‘Luis Camnitzer. (Inserte Título Aquí)’.

‘Amb noms i a la babalà’ és una particular activitat que agafa com a referència l’exposició de ‘Luis Camnitzer. (Inserte Título Aquí)’. En esta, l’equip de mediació convida el participant a reflexionar sobre el poder que exercim quan es nomenen les coses i el poc espai que es té per a qüestionar per què es diuen així.

A través dels nomenaments, cada peça requerix ser activada per part del públic. Una activitat interactiva on cada assistent haurà d’aportar un objecte que passarà a formar part de l’exposició.

Finalment, ‘Permés tocar’ és l’activitat dirigida a bebés de 0 a 3 anys. L’Espai de Telles del CCCC acull una instal·lació de joc, que serà l’escenari ideal perquè els més xicotets puguen disfrutar d’una experiència lúdica d’exploració individual i col·lectiva.