Imprescinllibres (VII): recomanacions per a teixir estiu i lírica de la mà de les poetes valencianes.

En aquesta partida estiuenca de recomanacions literàries per part de professionals del sector del llibre, aquesta setmana li ha arribat el moment a les poetes. Begonya Pozo, Maria Josep Escrivà, Sara Gil Ballestar i Víctor Benavides són les representants d’aquest equip de paraules i amb elles han portat una sèrie d’antologies per a confirmar que sí: inevitablement l’estiu també està travessat per la poesia.

Flamerades sortiran, Deiverses Auotres (Godall Edicions).

Obrim joc amb Begonya Pozo i el llibre que sosté a la mà: ‘Flamerades sortiran’. Aquesta antologia de poesia catalana feminista editada per Godall Edicions és “única, novedosa i fresca”. En aquest recull s’amaga una tria de poemes que abasten més de 150 anys, un aparador de veus diverses que ha de ser entés com una porta d’entrada a diferents temes amb presència al feminisme. Només pot ser una gran lectura quan Pozo assegura que “amb les seues píndoles poètiques calareu foc a l'estiu i no us en penedireu”.

Regala’m un cos, de Dinos Khristianópulos (Salze Editorial).

En segon lloc, arriba la interessantíssima antologia que planteja Maria Josep Escrivà. La poeta explica que Khristianópulos, autor dels textos de ‘Regala’m un cos’, és considerat, segons escriu el traductor al text introductori, «el primer autor queer grec a parlar sense subterfugis dels amors dissidents i a donar veu a les identitats excloses de la "gran poesia"». «Un referent literari per a la comunitat LGTBIQ+ de Grècia». Un poeta contestatari, irreverent, eròtic i elegíac, dramàtic i eròtic alhora, del tot recomanable en un moment en què les minories i les actituds "no convencionals" tornen a estar qüestionades. Queda anotat, Maria Josep!

A Chloe le gustaba Olivia, Diverses Autores (Sabina Editorial).

Sara Gil Ballestar col·loca damunt la taula aquesta "antologia de poetes lesbianes molt curta i que et pots dur a tot arreu". Publicada per Sabina Editorial, en ella es reuneixen poemes d'un total de 16 autores de diferents llengües i països. Qui tinga a les seues mans aquesta obra trobarà que molts dels versos continuen mantenint-se vigents en l'actualitat. Para Ballestar, aquest és un 'imprescinllibre' per comptar "amb tota classe de veus" i visibilitzar a "aquelles que no en el seu moment no van ser tan reconegudes".

‘Revista Caldesa. Nº5, Estiu 2024’.

Victor Benavides ha decidit terminar la partida trencant la baralla i canviar les antologies per una revista. Concretament, la “revista cibernètica i física de literatura” ‘Caldesa’, tal com es llig a la seua bio d’Instagram. ‘Caldesa’ acaba de publicar el seu cinqué número, pertanyent a l’estiu d’aquest 2024 i disponible per a llegir en PDF. Per a Benavides, cal agrair a aquesta publicació universitària encetada a la tardor de 2022, el fet de “donar-li un espai motivador a la creació literària jove”, i per tindre “tanta cura per mantindre un alt nivell de qualitat en la tria i en l’edició”.