Ressenya: "Els dies inquiets. Notes sobre literatura"

Algú afirmava que les biografies són més completes que els llibres d’història, ja que la biografia és la vida sense teories. Segurament ho digué un biògraf. En fi, tant l’una com l’altra reclamen una hecatombe imprescindible d’imaginació. Toni Sabater ho sap i continua filant comentaris sobre llibres, traçant perfils biogràfics i recopilant antecedents i continuadors d’aquells autors que formen part de la seua biblioteca particular.

Com en l’anterior recull (Als peus de la lletra), les millors anotacions són aquelles en què aprofundeix les peripècies d’un individu. Em ve ara al cap aquell retrat de Vivant Denon. En aquests Dies inquiets ens en regala més, per exemple el de l’autor del Vathek, William Beckford. En un dels fragments llegim que es va embolicar amb la filla de l’ambaixador francés a Madrid, “amb el marit d’esta i amb el germà d’este últim”. Conclou així: “tota una fita diplomàtica”. Aquestes ironies consoliden l’anglofília del ressenyista valencià, l’interés del qual es decanta cap aquells llibres que s’acostumen a associar als happy few. No es tracta d’exhibicionisme, sinó de destil·lar aquella secreta felicitat que li han administrat.

Ocurrències d’aquest tipus, administrades puntualment, rememoren les complicitats d’una conversa. A banda, una anècdota pot il·luminar un personatge més que una muntanya d’informació; per exemple, quan recorda les paraules amb què la baronessa Blixen va delimitar les fronteres entre el conte i la novel·la: “Pot contar-se Alí Babà i els quaranta lladres, però no pot contar-se Anna Karenina”.

De la fúria dels mars del Japó a biblioteques infinites, moltes són les històries que configuren aquest quadern de lectura. Molts llibres, per tant, però també molts motius per a parlar sobre la vida i les seues múltiples fascinacions.

Autor: Toni Sabater

Editorial: Drassana

Pàgines: 288

ISBN: 9788412793536

Preu: 21.95