«Abierto València» celebrarà una dècada de la mà de 18 galeries i artistes

Un total de 18 artistes -en la seua majoria valencians, però també de la resta d’Espanya, Europa i Sud-amèrica-, presentaran les seues obres en tota mena de formats en la «gran festa» de les galeries d’art valencianes que acollirà el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) que s’ha unit al projecte «Abierto València 2024» amb una mostra col·lectiva que es podrà veure del 26 de setembre al 6 d’octubre. Estaran representades l’art abstracte i figuratiu, la fotografia, el vídeo, l’escultura, l’art urbà i el tèxtil.

Com a institució precursora, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha renovat el seu «compromís» amb l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LAVAC) en l’organització de la 12a edició d’Abierto València, després d’impulsar i promocionar el treball dels artistes i acostar al públic al panorama artístic actual i cultural valencià.

La sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme obrirà les seues portes als creadors del panorama artístic actual en una exposició en la qual participaran 18 galeries d’art valencianes, deu anys després de la primera mostra col·lectiva d’Abierto València celebrada en 2014. Tanmateix, com en edicions anteriors, el CMCV cedirà la seua sala Contraforts per a albergar les exposicions de les galeries de la Comunitat Valenciana que no tenen seu a València.

És el cas d’Espai Nivi Collblanc (Castelló), Casa Bancal (Altea), i Isabel Bilbao (Xàbia). Entre les exposicions estarà «Mirades obertes», comissariada per Boye Llorens Peters i Isabel Pérez Ortiz, amb un «particular retrat» de les diverses propostes artístiques que imperen actualment en el món de les galeries d’art. Per al comissari de la mostra, «l’exposició pretén reflectir la realitat del moment en l’art i ofereix una mirada a la gran diversitat de propostes plàstiques que conviuen en el mercat, fruit de la conjuntura històric-social que vivim».

«No hi ha una temàtica predominant -assegura- sinó que arreplega les inquietuds dels artistes en l’actualitat a través de diferents estils i diferents mitjans». «Així, trobem pintura i escultura tant abstracta com figurativa realista, al·legòrica o expressionista; fotografia; vídeo o instal·lacions que integren variats elements i mitjans. Tot això conforma una mirada oberta a les diferents formes en les quals els artistes exploren les possibilitats del llenguatge plàstic», sosté.

L’exposició s’uneix a la celebració d’una setmana -del 27 de setembre al 4 d’octubre-, plena d’activitats, trobades, rutes guiades, xarrades i l’obertura de galeries d’art anara dels horaris habituals, per a connectar als artistes i galeristes amb el públic.

A més, com cada any, la Conselleria de Cultura otorgarà el seu premi d’adquisició a la «Millor Exposició» i l’Ajuntament de València al «Artista Destacat», triats per un jurat integrat per professionals del món de l’art.