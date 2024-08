Patrimoni Argila

Durant el curs que ara finalitza l’agrupament escolta Argila d’Alaquàs ha festejat el 40 aniversari de la seua fundació, que se situa en la tardor de 1983, dotze mesos després de la presa de possessió de Vicent Cardona com a rector de la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar. I és així que, el diumenge passat, se celebrà un nou acte commemoratiu, aquesta vegada a la muntanya: el dia de l’agrupament, que tingué lloc a la localitat terolenca de Frías d’Albarracín, on els seus membres es troben ara mateix acampats.

La finalitat de l’escoltisme, el moviment internacional en què s’emmarca l’activitat de l’Argila, és educar els xiquets, adolescents i jóvens en valors universals com el respecte, la tolerància, la solidaritat, l’estima a la natura i el compromís social. I això, és clar, es tradueix en una actitud vital positiva, crítica i creativa que troba en l’esperit de servei la norma principal de comportament i convivència. Tal com vàrem poder constatar el darrer cap de setmana.

Així, a l’Estepar de Frías, en considerar la llista dels campaments –sens dubte, l’activitat més intensa i penetrant de la «ronda solar»– que s’han succeït des d’aquell primigeni «Fornà 84», i de les cançons –algunes, certament emotives– que n’han compost i cantat les diverses generacions, no deixava de pensar en el gran patrimoni espiritual que, durant totes aquestes dècades, ha anat atresorant l’Argila. Un patrimoni immaterial que es torna fàcilment perceptible en el tracte i la complicitat amb les persones que integren l’associació en el present i/o que en varen formar part en el passat; incloent-hi les absències, tan doloroses, dels qui ens han deixat de manera prematura.

Anys enrere un empresari em va dir que, quan li arribava una petició de treball d’algun jove universitari, més enllà dels mèrits acadèmics, el primer que buscava en el seu currículum era si havia format part d’alguna organització educativa vinculada al voluntariat; i, singularment, d’alguna associació escolta. I que ho feia així perquè havia comprovat que aquest detall solia marcar la diferència qualitativa entre dos candidats amb una semblant formació teòrica. No li faltava raó. I és que, sovint, el conjunt de valors que engrandeixen una persona no queden explicitats en la documentació oficial: són els que proporcionen entitats i agrupaments tan estimables i valuosos com l’Argila.