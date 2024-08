Les resolucions humanes són imperfectes. Eixe fet no pot evitar-se. El que resulta especialment greu no és que es realitzen malament sinó que es facen enganyant de manera intencionada. L’actitud deslleial és criticable per tot el dany que causa i la sensació dolorosa que genera entre la gent que la patix. Hi ha una locució que definix la situació. Es tracta de ‘jugar brut’. No suposa solament fer trampes en el joc sinó en la vida.

Tots i totes hem patit com alguna vegada amb ‘jugat brut’ amb nosaltres i ens han traït. En l’amor fa mal, sobretot en el primer moment. Però, la ferida acaba per cicatritzar-se. Sempre tenim l’opció de buscar una altra parella o no fer-ho voluntàriament. Trobe que el dolor és major quan qui ‘juga brut’ és una amistat. Podem trobar-ne més, encara que mai omplirà l’espai que deixa aquella que ens ha fet una mala passada, quan pensàvem que era de veritat.

El polític Puigdemont ha desprestigiat el respectable treball de la política amb la teatral tornada a Catalunya. Personalment, trobe que ha ‘jugat brut’. Més enllà de les posades en escena que li solen agradar, potser que més que a la mitja de polítics i polítiques, esta volta ha faltat el respecte a la policia catalana i als qui intentaren que una detenció programada no fora un acte lleig. Contràriament al que va anunciar, passà per Barcelona com un rellamp, sense entrar al Parlament. L’acció democràtica d’entrar a la seu parlamentària com a diputat, la va deixar aparcada. Eixa és una forma de ‘jugar brut’, faltar a la paraula i de demostrar que les seues finalitats no són ni netes ni clares.

Tenim múltiples casos en els quals els governants ‘juguen brut’. Pense en l’exemple de Veneçuela. El dictador Maduro vol que el declaren vencedor d’unes eleccions sense mostrar les actes electorals. L’estil d’actuar d’este president autoritari plou sobre banyat. La promoció de moltes detencions de persones opositores al llarg dels anys i el gran nombre d’exiliats en l’estranger fan que no siga de fiar. Maduro sap ‘jugar brut’ i sobreviu políticament per a fer-ho.

En definitiva, intentem desemmascarar valentament les actituds de les persones que han decidit ‘jugar brut’. No es pot consentir l’engany. És una acció humana ben bé reprotxable. Reaccionem sembrant sinceritat. No esperem res del que diga sí pensant no. n